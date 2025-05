Armas, presidente de El Hierro: "Si se nos muere la gente a medio metro del muelle, algo no estamos haciendo bien"

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha expresado este jueves que si en el suceso ocurrido ayer en El Hierro, con el vuelco de un cayuco a su llegada a La Restinga —que ha dejado por el momento siete personas fallecidas— se "cumplieron los protocolos y se murió la gente, hay que cambiarlos". En cambio, ha continuado, si "no se cumplieron y, derivado de eso, murió gente, hay que ver cuáles son las responsabilidades".

"No puede ser que salgamos a buscar a gente a 200 millas y que cuando lleguen a medio metro del muelle se mueran por la cuestión que sea", ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación el presidente de El Hierro, minutos antes de mantener una reunión con la ministra Sira Rego en el marco de una visita a Canarias.

"Esto es algo que yo no entiendo. No lo entiende el presidente del Cabildo y no lo entiende nadie, creo".

Si bien ha querido poner "en valor" el trabajo de Salvamento Marítimo y Protección Civil, así como de todos aquellos que en la jornada de este miércoles dieron "un ejemplo" al contribuir en la emergencia, ha recalcado la importancia de "tomar decisiones y repensar si lo que se hace es correcto o no es correcto".

"Si se nos muere la gente a medio metro del muelle, es que algo no estamos haciendo bien. Desde luego, no estoy siendo crítico con el trabajo de nadie, pero sí es verdad que nos interpela lo que sucedió ayer", ha añadido Armas. De este modo, ha invitado a que a distintos niveles administrativos, desde el Gobierno estatal hasta el local, se tomen cambios y decisiones orientadas a que lo ocurrido ayer "no suceda de nuevo".

Preguntado por el estado de las personas ingresadas en el Hospital insular tras este accidente en La Restinga, ha comunicado que la información recibida hasta ahora es que están "evolucionando favorablemente". "Parece que hay buenas expectativas respecto a la evolución de la gente que está en el hospital. Y esperemos que esto concluya en sentido positivo lo antes posible", ha puntualizado el presidente insular.