La brecha del apareamiento: una de cada tres mujeres no tiene hijos porque no encuentra al hombre adecuado

La dificultad de las mujeres para encontrar una pareja masculina adecuada es uno de los "primeros motivos" de infecundidad en España. Así lo refleja el estudio 'Trajectòries de parella i ocupació associades a la infecunditat a España' del Centre d'Estudis Demogràfics (CED), que pertenece a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha sido publicado este miércoles en la revista 'Perspectives Demogràfiques' y muestra que las trayectorias de pareja tienen un papel más determinante que las trayectorias laborales.

"Hace mucho que tiempo que sabemos que la fecundidad en España va a la baja y que estamos muy por debajo de la tasa de reemplazo, que es el número en teoría de hijos que tendrían que tener las mujeres de una generación para reemplazar a la anterior", señala Mariona Lozano, investigadora principal del estudio. Todos los países europeos, precisa, están por debajo de la tasa de reemplazo, pero la situación de España va más allá: "Nosotros estamos por debajo del número deseado de hijos". España es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de infecundidad.

Las encuestas señalan que las españolas querrían tener, de media, dos hijos. Sin embargo, tienen 1,12 hijos de media. "Es casi un hijo menos. Y era lo que nos preocupaba: la brecha entre la fecundidad deseada y la final", prosigue Lozano. Así, el estudio por ella liderado se propuso "ver qué ha pasado" e investigar "qué trayectoria han tenido las mujeres que querían tener hijos y al final no tuvieron". El estudio del CED cogió la muestra de mujeres nacidas hasta 1975 (las que ya habían acabado su etapa fértil) de la 'Encuesta de fecundidad' del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2018. También analizó datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como el porcentaje de mujeres nacidas en 1935, en 1955 y en 1975 sin descendencia.

Trayectorias laborales

La investigación del CED observó varias cosas. La primera, que las mujeres con trayectorias de parejas inestables o de soltería son las que tienen una mayor probabilidad de no tener hijos. "Y, en concreto, en este grupo, esta probabilidad aumenta más entre las que tienen más estudios", desvela Lozano.

Así, la trayectoria laboral también importa, pese a que no tenga tanto peso como la personal. "Entre las que sí han tenido hijos —las que se han casado y han tenido pareja estable—, aquellas con trayectorias laborales más fuertes también presetan mayor probabilidad de no tener hijos en comparación con los casadas y con las que tienen un perfil laboral más bajo", cuenta. La infecundidad está así asociada a un nivel laboral alta. "Eso no significa que las mujeres con trayectorias laborales potentes se quedan sin hijos", asegura.

Trabajo y pareja

En paralelo, el estudio también revela que las mujeres más educadas tienen no solo más probabilidades de no tener hijos, sino también "más dificultades para encontrar pareja". "Cuanto más nivel laboral o académico, mayor dificultad de encontrar pareja. La soltería es mayor entre las más educadas, entre las que tienen un nivel educativo más alto", dice la investigadora. ¿Por qué? "Porque hay un déficit masculino. Hay una norma social no escrita que dice que las mujeres se emparejan por encima de ellas: buscan a hombres su mismo nivel o por encima. Y las mujeres jóvenes, hoy en día, están mucho más educadas que ellos", responde.

Lozano destaca que el rol de la mujer en la sociedad "ha cambiado". Que las mujeres "ya no se conforman con cualquier candidato". "Hay una trayectoria de ensayo-error. Las mujeres se han vuelto más exigentes: ellas quieren desarrollar sus carreras laborales antes de ser madres", subraya. Y señala, además, que el mercado laboral "penaliza" la maternidad, puesto que "la brecha salarial empieza, sobre todo, a partir del nacimiento del primer hijo".

Dice esta investigadora que cada vez más las mujeres buscan parejas igualitarias para compartir los "costes negativos" de la crianza, lo que implica que tiene que haber hombres "dispuestos a renunciar a sus privilegios" dentro del mercado laboral, como rechazar ciertos cargos (que implican más trabajo) o pedir jornadas reducidas. "Las mujeres buscan el hombre del futuro, y los hombres aún están muy instalados en el presente. Aunque todo esto es muy matizable", añade. "Pero el hecho de no encontrar pareja es uno de los primeros motivos de infecundidad en España. La mayoría de las mujeres que no tuvo hijos o no encontró la pareja, o no encontró la estabilidad", concluye.

Así, los resultados del estudio del CED muestran que el 28% de las mujeres nacidas entre 1962 y 1975 no tenían hijos en el momento de la encuesta. Sin embargo, este porcentaje varía en función de las trayectorias de pareja y ocupación y del nivel educativo. La probabilidad de no tener hijos supera el 50% entre las mujeres que no han tenido pareja, especialmente entre las universitarias, cuya cifra se sitúa por encima del 80%. Por el contrario, entre las mujeres que se casaron en breve la proporción sin hijos es inferior al 20%.