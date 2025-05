Fernando Balius, activista y docente: "Con los psiquiatras me he encontrado un monólogo"

Fernando Balius no lo esconde: no le gustan los psiquiatras, aunque en sus ponencias acaba citando a alguno en positivo. Balius escucha voces pero rechaza la etiqueta de esquizofrénico o neurodivergente. De hecho rechaza en general los diagnósticos y aduce que no existen enfermedades mentales sino un conjunto de síntomas. Balius, ciertamente, tiene posiciones polémicas y, por tanto, cuestionables. Es activista y docente especializado en salud mental, y reprocha a los psiquiatras falta de diálogo.

En una reciente conferencia en el marco de un ciclo del Institut d'Humanitats de Barcelona ("Contra el imperio de la normalidad"), Balius relata: "Yo he hablado con psiquiatras, me han hecho preguntas y yo he respondido, pero esto no es hablar. Sobre mis voces he hablado con médicos de cabecera, pero con el psiquiatra me he encontrado un monólogo".

Su queja se basa en que las etiquetas diagnósticas pasan por encima de la historia del otro. "Para hablar hay que reconocer al otro"; propone. Lamenta que el lenguaje sobre salud mental está "escacharrado", no da más de sí, y por eso se produce, insiste, un monólogo en el que "la gente te explica lo que te pasa mientras se produce una espera hasta que se descubran esas enfermedades, hasta que tengamos el diagnóstico". Este activista subraya que la cuestión de fondo es el poder.

"Nos autopercibimos como inferiores"

Este pensador lamenta que se trate a las personas con trastornos mediante un trato de inferioridad. "Y hay una parte que me interesa más: cómo nos autopercibimos como inferiores, se va construyendo una realidad en la que nos sentimos como una mierda, somos tratados como una mierda, nos pensamos como una mierda y escuchamos acusaciones de que somos una mierda".

Junto a esta inferioridad, Balius señala otro problema: el de la individualización. Por ello pertenece a colectivos de personas que oyen voces y que agrupan sus experiencias: "Se están haciendo problemas individuales de problemas que son colectivos; si la responsabilidad es mía, ¿por qué no estoy bien, porque no he sabido hacerlo, no he querido, no he podido?", reflexiona. Su tesis es que la idea del trastorno mental "se construye socialmente y sanitariamente".

La apuesta alternativa de Balius y de movimientos y colectivos críticos es la de que "el sufrimiento psíquico es un problema en común". Este activista cita a la filósofa Marina Garcés cuando afirma que "la vida es un problema en común". En cambio, lamenta, los medios de comunicación y en la ficción describen a las persona con trastornos como "inestables, imprevisibles, violentos, a los que hay que controlar"

"El diagnóstico me parece superpeligroso"

Balius lanza ideas sin duda polémicas, como la de que "el diagnóstico me parece superpeligroso" al tiempo que sostiene: "No conozco a nadie a quien le hayan dicho que tiene esquizofrenia y que esto le haya ayudado a entender el mundo". Su propuesta crítica se basa en que "el horizonte de posibilidades no esté clausurado" en contraposición a un lenguaje psiquiátrico "que tiende a la clausura" de esas posibilidades. "Que cada cual se llame como quiera", propone.

"El problema no es tanto la experiencia"

Sobre las personas con alucinaciones auditivas, que oyen voces, como es su caso, Balius subraya que "el problema no es tanto la experiencia sino la dificultad que tengas con esa experiencia, los daños que te produzcan, el entorno que no la entiende y la estigmatiza o cree que vas a coger un cuchillo y decapitar a la gente en el barrio".

Este pensador vincula las voces con problemas vitales ("si has tenido una vida jodida te pasan cosas jodidas") y, sobre todo, con la importancia de "tomarse a la gente en serio, solo así evitamos el paternalismo y compartimos las herramientas que permiten emancipación de un sistema de diagnósticos, que tiene que ver con el poder".

Conclusión de Balius: "La pregunta relevante en psiquiatría no es qué hay de malo en ti, qué tienes jodido, sino qué te ha pasado en la vida, esto cambiaría todo y evitaría un monólogo sistemático sobre salud mental".