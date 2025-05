¿Usas Wallapop y Vinted para vender a menudo? Esta es la multa que está poniendo Hacienda por este motivo

Para aquellos que han estado ganando un dinero extra a través de plataformas de compraventa de segunda mano, la Agencia Tributaria está atenta. Estas aplicaciones están obligadas a compartir los datos de sus usuarios vendedores debido a la DAC7 (Directiva 2021/514), una normativa de la Unión Europea que fue incorporada en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

Las sanciones por no declarar estos ingresos a Hacienda serán determinadas por cada Estado miembro, pero la regulación europea exige que sean "efectivas, proporcionales y disuasorias". Es importante destacar que esto aplica a quienes usen servicios transaccionales. Si no se declaran los ingresos, la Agencia Tributaria podría imponer multas. Estos ingresos deberán ser incluidos en la declaración del IRPF.

Este será el dinero con el que deberás pagar los impuestos

En concreto, las personas que deberán reportar estos ingresos son aquellas que realicen más de 30 transacciones al año y generen más de 2.000 euros en ventas.

La explicación de las empresas involucradas

Desde Vinted han comunicado: "Los impuestos de nuestros miembros no se verán afectados, ya que la venta de artículos personales no está sujeta a impuestos (...) Si no recibes noticias nuestras, no tienes que hacer nada. Puedes seguir vendiendo con total tranquilidad". Por su parte, Wallapop señaló que solo el 1% de sus usuarios podría superar el límite de ingresos establecido.