"El asma leve también puede matar si se controla mal"

La principal causa del mal control del asma en la actualidad es la falta de adhesión a la medicación, lo que lleva a la preocupación a profesionales como la jefa de servicio de Neumología de Ribera Povisa, la doctora Dolores Corbacho, quien hace hincapié en la necesidad de concienciar a la población sobre los riesgos que entraña a un manejo erróneo de la patología.

-¿Qué volumen de pacientes asmáticos atienden en Vigo?

-El reparto de pacientes, con respecto a otras áreas sanitarias, es similar. En Vigo contamos con unidad de asma tanto en Ribera Povisa como en el Hospital Álvaro Cunqueiro, siendo la de este hospital una unidad de alta complejidad, digamos que es el buque insignia. El hecho de que existan estas dos unidades facilita que haya en la ciudad un manejo más eficiente de los pacientes. No somos una área sanitaria de poca ni de mucha incidencia, nos situamos en la media, que aproximadamente en Galicia ronda el 6%.

-¿Y cuál es el perfil de la población afectada?

-En general, el asma leve y de tipo alérgico es mucho más frecuente en niños, de hecho, entre un 10% y un 15% de los niños tienen asma. Lo más habitual es que la de tipo alérgico empiece en la infancia, sin embargo, existe otro tipo que es el asma de inicio en edad adulta, que suele darse a partir de la cuarta década, y que es más frecuente en las mujeres. Asimismo, también hay asma asociada a la obesidad. Las personas que nacen alérgicas tienen más probabilidades de desarrollarla, pero también hay un perfil nada despreciable que corresponde al asma severo. Estos pacientes suelen responder peor a la medicación y un porcentaje elevado es abordado con tratamientos biológicos. Este tipo de tratamiento es más frecuente en asmas que evolucionan peor y que se inician en edad adulta, lo cual no quiere decir que un asma de tipo alérgico no termine con biológicos, si bien es más controlable con medicación más sencilla, como los inhaladores.

-¿Qué sintomatología presenta en la población adulta?

-La tos, fatiga y pitidos son los más reconocibles, pero es una enfermedad que tiene muchas caras y, a veces, solo la tos ya es un síntoma que puede pasar desapercibido, sobre todo en población fumadora, que lo achacan al tabaco y permanece oculto. Es más fácil que los jóvenes sean hipoperceptores, es decir, no son conscientes del grado de dificultad que tienen y no son tan sensibles a la fatiga o a los pitidos. En edad adulta, los pacientes son más conscientes y le hacen caso antes a la sintomatología.

-¿Considera que es una patología que se banaliza?

-Sí, sí. Es una enfermedad que es crónica y una buena parte de los pacientes que fallecen tienen asma leve o moderada, no severa. Es decir, el asma leve también puede matar si se controla mal. La ventaja que tiene es que es más fácil de controlar en el sentido de que tenemos mucha medicación e inhaladores diferentes, pero lo que sucede es que mucha gente no los toma, la banalizan al considerar que el tratamiento inhalado no es una medicación. Es muy frecuente entre la gente joven que, en cuanto mejoran, abandonen la medicación y cuando están mal empiezan a tomarla, recurriendo a los inhaladores de rescate. El problema está en que esta medicación puede sacarlos del apuro, pero no trata el deterioro que generó la enfermedad, para lo que están otro tipo de inhaladores de mantenimiento y que llevan corticoides. En una de esas crisis severas, como no han sido controladas bien, se puede llegar a producir la muerte.

-Es necesaria una campaña para una mayor concienciación.

-Exactamente. De hecho, para celebrar el Día Mundial del Asma se ha escogido como lema "lograr que los tratamientos inhalados sean accesibles para todos". En España tenemos suerte y no tenemos esa problemática, aquí los tenemos y hay una infrautilización o se utilizan mal. Desde el grupo de Asma de la Sociedad Gallega de Neumología, se ha modificado el lema : "Lograr que los pacientes de asma accedan a una unidad especializada".