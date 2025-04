Mara Torres reconstruye en su nueva novela el suicidio de su hermana con 33 años

Aly, la hermana de la periodista Mara Torres, se suicidó con 33 años. Obviamente, aquel fue un suceso que marcó a la presentadora de El Faro. Ahora, 12 años después, Torres ha decidido escribir una novela en la que reconstruye lo que vivió en aquellos horribles días. "Recuérdame bailando" (Planeta) es el nombre de este libro en el que la famosa locutora radiofónica abre su corazón.

La escritora y periodista Mara Torres, en Madrid. / Alba Vigaray

Hace solo unos días estuvo en La Ventana, de la Cadena SER, para ser entrevistada por Carles Francino. Éste le ha preguntado por la génesis del libro. "Intentaba escribir otras cosas y me venía todo el rato la historia de Aly. Y yo la evitaba. Hasta que un día me rendí. Intentaba recomponer esas horas y aquellos días. Fue muy importante como enfrentamos el duelo, lo queridos que nos sentimos e hice ese ejercicio, sentía que tenía que hacerlo. Nunca lo escribí con intención de publicar, y si lo hacía, sería con pseudónimo. Me ha hecho cambiar el dato de los 4.000 suicidios al año. Leí muchas conferencias, de todo, intentando entender. Y me preguntaba ¿por qué esto no se sabe? ¿Por qué no hablamos de esto? El silencio no ayuda a las familias, así que lo hable con mi familia en verano", respondió Torres.

Tal y como apuntan en la web de la SER, una de las premisas de la obra era hablar con naturalidad y abiertamente del suicidio. "Hemos hablado mucho de mi hermana. Pero no ahora, sino al día siguiente y al siguiente. No tenemos un tabú con eso con todo el entorno, desde el primer día. Entiendo a las familias que no quieren decirlo, pero no ayuda evitarlo. Intentábamos encontrar causas todo el rato, pero no la había. Ella tenía algún problema en la mente. Cuando mi madre acabó de leerlo, lloramos las dos y me dijo: ‘es verdad’".

Su hermana, comentó Mara Torres, quería vivir: "El diario es uno normal de una treintañera a la que le encanta la vida. Era un imán para muchísima gente. En el tanatorio había 500 personas. ¿Cómo pudo una persona luminosa sufrir tanto? No hay una causa. Ella sentía que su mundo se hundía. No es lo mismo el sentir que tiene un mal día a ver que el camino se hace cada vez más difícil. Que quieran morir es un falso mito; mi hermana quería vivir: iba a terapia, pero su mente se convertía en su gran enemigo".