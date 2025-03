La ministra de Igualdad, tras la absolución de Alves: "No se puede cuestionar permanentemente la voz de las mujeres"

Las reacciones políticas tras la absolución de Dani Alves por agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton, porque el testimonio de ella "no es fiable" para el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), no se han hecho esperar. Una de las primeras en posicionarse ha sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "No se puede estar permanentemente cuestionando la voz de las mujeres y que cuando hay dos palabras, la que vale más sea la del hombre", ha incidido la ministra, quien también ha pedido "el respeto a las decisiones judiciales es el principio básico".

Redondo ha manifestado que no comparte la sentencia dada a conocer hoy, contra la que cabe un recurso ante el Supremo a su juicio necesario. Y ha subrayado que la ley "pone en el centro de las relaciones sexuales el consentimiento y no se puede estar cuestionando constantemente la voz de las mujeres, la veracidad de lo que expresan en juicio". Según la ministra, para quien fallos como este dan "un mal mensaje" a la ciudadanía de este país.

"Ellas tienen que poder denunciar y saber que su voz y su palabra es creíble y avalada por la ley" Ana Redondo — Ministra de Igualdad

"Ellas tienen que poder denunciar y saber que su voz y su palabra es creíble y avalada por la ley", ha continuado antes de llamar a una reflexión a la ciudadanía en general y al poder judicial en particular ante el avance de la sociedad en esta materia. En este caso en concreto, hay en su opinión elementos que deberían haber sido valorados, como el hecho de que la denunciante "salió llorando del baño y habló con determinadas personas". La ministra ha considerado que los poderes del Estado "tienen que estar a la altura del avance del feminismo y de las mujeres en la igualdad".

Jueces más especializados

Por su parte, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha expresado su respeto a la decisión del TSJC y ha indicado que la ley de eficiencia judicial contará con jueces especializados para casos de violencia sexual.

"Es un pronunciamiento judicial y yo, por tanto, tengo que respetarlo y no puedo hacer ninguna valoración sobre unos hechos que ya han valorado los jueces y tribunales de nuestro país", ha dicho el ministro poco antes de clausurar unas jornadas en Las Palmas de Gran Canaria.

"La ley de eficiencia judicial va a apostar muy claramente por la especialización de los jueces que juzguen delitos de violencia sexual" Félix Bolaños — Ministro de Presidencia

Pero ha indicado que la ley de eficiencia judicial va a "apostar muy claramente por la especialización de los jueces y juezas que juzguen delitos de violencia sexual, porque va a haber secciones especializadas en los tribunales de instancia para precisamente juzgar con mayor cercanía este tipo de delitos". También aumentará en un 50% el número de jueces que van a ocuparse de las violencias sexuales.

"Preocupación" desde Catalunya

En Catalunya, la consellera de Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha mostrado "preocupación" desde su departamento "por que la administración de justicia de manera recurrente ponga en duda la declaración de las propias víctimas".

Menor, aun así, ha dicho que "respeta" el fallo por tratarse de una decisión judicial que aún no había podido "analizar en profundidad". "Pero sí puedo decir que estamos preocupados por la creciente revictimización de las mujeres víctimas de violencia machista", ha dicho, no obstante.

"Estamos preocupados por que la administración de justicia de manera recurrente ponga en duda la declaración de las propias víctimas" Eva Menor — Consellera de Igualtat

En ese sentido, ha llamado a contrarrestar con políticas públicas y concienciación social el "negacionismo" de la violencia machista y a acompañar mejor a todas las víctimas. "Y recordar que el consentimiento siempre debe estar en el centro. Cuando una mujer dice no, es que no".

"Violencia institucional"

La exministra de Igualdad Irene Montero ha sido más dura y ha considerado que la decisión del TSJC de absolver a Alves es "un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal" que desprotege a las mujeres.

"Es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal" Irene Montero — Exministra de Igualdad

En un vídeo publicado en su cuenta de la red social X, la actual eurodiputada de Podemos denuncia que esta nueva sentencia sitúa de nuevo la responsabilidad en la víctima, al decir que no es creíble, y garantiza la "cultura de impunidad" para los agresores.

Sobre la decisión del TSJ de Cataluña de absolver a Dani Alves.



Luego nos preguntan que por qué no denunciamos. ¡Sólo si es sí! pic.twitter.com/LWn5rct3pY — Irene Montero (@IreneMontero) March 28, 2025

"Es una sentencia que es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal", ha añadido la exministra, que defiende la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' en casos como este.

La líder de Podemos, Ione Belarra, también ha denunciado en su cuenta de X la "violencia institucional" y la "justicia patriarcal" de una sentencia que, en su opinión, no solo desprotege a la víctima, sino que manda un mensaje terrible a todas las mujeres.

La sentencia absolutoria a Dani Alves no sólo desprotege a la víctima, manda también un mensaje terrible a todas las mujeres. Basta de justicia patriarcal, basta de violencia institucional. https://t.co/E3IZJxBl7s — Ione Belarra (@ionebelarra) March 28, 2025

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que se encontraba junto a la ministra de Igualdad en un acto en Granada, ha trasladado su solidaridad con las víctimas de maltrato físico o psicológico, que a veces se encuentran en la tesitura de no ser creídas.

"Es necesario que la justicia camine de la mano de las mujeres y se den certezas y seguridades" Yolanda Díaz — Ministra de Trabajo

Aunque ha eludido valorar la sentencia absolutoria de Alves, que ha dicho no conocer en detalle, ha subrayado que este tipo de conductas, sobre todo en personajes públicos como el exfutbolista a quienes muchos jóvenes tienen como referencia, "son francamente tristes para el conjunto de la sociedad".

También la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha trasladado "todo su apoyo" a la víctima y ha expresado su "preocupación" por la revictimizacion de la denunciante, que "esta sufriendo mucho". Ha apuntado, asimismo, la necesidad de que "la justicia camine de la mano de las mujeres y se den certezas y seguridades".