Elisa Mouliaá dona el dinero que cobró por hablar de Errejón

Elisa Mouliaá ha cumplido su promesa y, tras las críticas recibidas por sentarse en diferentes platós para hablar previo pago (se habría embolsado una cantidad superior a los 54.000 euros) sobre la presunta agresión sexual que sufrió por parte de Íñigo Errejón en septiembre de 2021, ha donado la totalidad del dinero a mujeres víctimas de la violencia machista.

Elisa Mouliaá, en '¡De viernes!'. / Archivo

En concreto, a la Asociación Mujeres en Acción (MUAC), para que mujeres que han sufrido abusos sexuales y violencia de género puedan vivir y trabajar en una casa comprada por esta organización sin ánimo de lucro. Pero antes de acudir al notario para entregar el cheque como dijo que haría, la actriz ha cumplido con otra cita ineludible.

Y es que, cumpliendo el plazo que el juez Adolfo Carretero les dio tanto a ella como a Errejón para depositar sus teléfonos en los Juzgados de Plaza de Castilla, para que la Policía pueda proceder a su volcado para comprobar el tipo de mensajes que se habrían intercambiado tanto antes como después de la presunta agresión sexual, Elisa se ha presentado en los juzgados para entregar su móvil acompañada por su abogado, Alfredo Arrién.

"Estoy muy segura y con la conciencia tranquila", aseguraba con una sonrisa a su llegada. Sin embargo, como ha informado su letrado, "no se ha podido realizar el clonado por medios técnicos". "Ella se ha presentado voluntariamente", ha explicado.

"Yo no tengo ni idea del proceso judicial. Los procesos duran lo que duran y yo entiendo que la justicia tiene que ser contundente y que tiene que mirar las pruebas con lupa. Y bueno, yo encantada de dar toda la información que se necesite", ha afirmado la actriz con tranquilidad.

Un mensaje para quienes dudaban de ella

Elisa, por su parte, ha tomado la palabra para anunciar algo muy importante: "Ahora vamos a ir a la notaría a donar todo el dinero percibido por la exposición en los medios y en la televisión a raíz de la denuncia de este señor y que, como lo prometí, lo voy a donar a la acogida de víctimas de violencia de género, a sus hijos y a darles trabajo en casas".

A la gente que ha dudado de ella, que no se creía su versión y que no se fiaba de que fuese a donar lo cobrado por sus apariciones en los medios de comunicación, la actriz les ha mandado un rotundo mensaje: "La verdad florece y al final cae por su propio peso, y yo lo que digo lo cumplo".

Elisa Mouliaá. / EP

Cesión del piso

Elisa y su abogado han llegado a la notaría para depositar ante notario el dinero ganado en televisión hablando de Errejón: "El piso lo he comprado yo. Los 54.000 euros de esa casa se donan íntegramente a la asociación Mujer en Acción, que va a acoger a víctimas de violencia de género. La casa está a mi nombre, pero ese porcentaje está a nombre de la asociación porque el piso vale casi 500.000", ha apuntado orgullosa.

"Es un piso de propiedad de ella, y ese piso ella cede el derecho de uso a una asociación que va a acoger a víctimas. Y esa cesión de uso de ese mueble se valora en bastante más de 54.000 euros, porque es bastante más. Es un piso propiedad de ella, pero se cede durante un tiempo, durante mucho tiempo, para el uso de su propiedad", ha añadido su abogado Alfredo Arrién.

"Lo haré para siempre. El piso se va a dedicar exclusivamente a eso. O sea, yo no lo quiero para mí", ha aclarado Elisa, revelando que el piso no era de su propiedad sino que lo ha comprado ahora y le ha costado 470.000 euros. Se dedicará al alquiler vacacional como ha reconocido, aunque ha querido puntualizar que no sacará beneficio económico del mismo: "Son 130 metros cuadrados. Hay una parte destinada exclusivamente a las víctimas de violencia, las mujeres víctimas de violencia que estén en ese piso se van a dedicar a atender a los turistas que vengan a alojarse a Madrid a un precio razonable. Yo no obtengo ningún beneficio, con ese alquiler vacacional se van a pagar los sueldos de las trabajadoras, reinsertarlas de nuevo en la sociedad y que sean independientes".