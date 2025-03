La sanidad privada pide a Muface que vele para que los funcionarios no esperen más de 20 días para consultas o cirugías

La patronal de hospitales y clínicas privadas celebra el nuevo concierto de Muface. También el esfuerzo económico por parte del Gobierno para poner solución al problema. Así lo señala la Alianza de la Sanidad Privada (ASPE) que se felicita porque el proceso de adjudicación esté llegando a su fin y se asegure la cobertura sanitaria del millón y medio de funcionarios y beneficiarios que dependen de este modelo para el próximo trienio. Eso sí, ASPE tiene un listado de peticiones. A las compañías les demanda "altura de miras" y "una remuneración justa a hospitales y clínicas". A Muface, entre otras reclamaciones, que vele porque el tiempo de espera para consultas o cirugías menores no supere los 20 días y que no se reduzcan los cuadros médicos.

La patronal, que representa a la práctica totalidad de los centros y hospitales privados del país, advierte de que, ahora, una vez resuelto el concierto que queda en manos de ASISA y Adeslas, "toca dotar a los prestadores finales del servicio de las bases para que el servicio sea de calidad". ASPE ha remitido un escrito a Muface solicitando siete medidas que aseguren esas condiciones asistenciales.

Los mutualistas

Considera que, gracias a estas cláusulas de protección, el Gobierno podría asegurar que "el derecho a la salud es el mismo para todos los ciudadanos, sea quien sea el prestador final del servicio". Aunque "no forman parte de las negociaciones entre Ejecutivo y compañías aseguradoras", ASPE recuerda que son los centros sanitarios "quienes mejor conocen las necesidades asistenciales de los mutualistas".

En la batería de propuestas que la entidad ha remitido a Muface se insta, además, a asegurar que el tiempo de espera para acceder a consultas, cirugías menores o el manejo de diagnósticos graves no supere en ningún caso los 20 días y a garantizar la continuidad asistencial mediante "una oferta integral de servicios de hospital que evite derivaciones innecesarias para el paciente por parte de las aseguradoras cuando los recursos existan en el centro".

"Creemos que el contrato tiene que disponer no solo condiciones económicas, sino garantías de excelencia asistencial en todo el territorio nacional para evitar, entre otras cuestiones, que el propio sistema reduzca la frecuentación del usuario y este se sienta peor atendido", afirma Carlos Rus, presidente de ASPE.

Servicio digitalizado

Otra de las peticiones es la necesidad de brindar a los mutualistas un servicio digitalizado y con automatización de las autorizaciones para evitar a los pacientes desplazamientos innecesarios. Asimismo, en el documento se solicita posibilitar la prestación de servicios no presenciales con el objetivo de "reducir demoras y gestionar de una forma más eficiente la demanda asistencial".

ASPE pide a Muface que la aseguradora no pueda restringir el cuadro médico una vez se inicie el nuevo contrato

Además, la patronal reclama a Muface que vele para que no sea posible "la reducción o desconcertación del cuadro médico actual, ya sea en centros o profesionales". Es decir, que "la aseguradora no pueda restringir el cuadro médico una vez se inicie el nuevo contrato y la prestación del servicio con objeto de que no se perjudique la continuidad asistencial del usuario".

Asimismo, se recuerda que también "se debe prohibir que el riesgo de frecuentación (tasa de uso de la prestación sanitaria por el usuario) que puedan asumir las aseguradoras que suscriban el contrato se transfiera al operador sanitario". ASPE considera que "esto clave para evitar la subcontratación de un riesgo que debe ser inherente a la aseguradora".

La patronal de la sanidad privada pide a Muface, por último, "la publicación e información correcta del cuadro médico". El objetivo es que el usuario disponga acceso directo a ese cuadro y su cartera de servicios para mejorar la transparencia de la oferta. ASPE cree que la inversión del Gobierno para dar continuidad al sistema de mutualismo debe orientarse a "que el funcionario que elija la adscripción libre a este modelo de aseguramiento tenga la atención sanitaria que merece como cualquier otro ciudadano".