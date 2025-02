Medio millón de familias de la Comunidad Valenciana votan la lengua base de sus hijos en una polémica consulta educativa

Las familias de 570.000 estudiante de la Comunidad Valenciana están llamadas a votar este martes la lengua base en la que estudiarán sus hijos. Lo harán en un polémico referéndum impulsado por el conseller José Antonio Rovira en aplicación de la ley de libertad educativa. El estudiantado con derecho a voto va desde Infantil a 3º de la ESO.

La votación empieza este 25 de febrero y los padres tienen hasta el 4 de marzo para votar telemática o presencialmente en los centros. La consulta ha estado precedida por manifestaciones en contra de la comunidad educativa y el "rechazo frontal" del departamento de Didáctica de las Lenguas de la Universiadd de Valencia.

Conselleria, por su parte, defiende que la medida es en aplicación de la Ley de Libertad Educativa para que los padres puedan decidir la lengua en la que escolarizan a sus hijos. Eso sí, ambas lenguas deberán coexistir en la mayoría de los casos, pues no puede haber una diferencia de más de un 25 % entre una y otra. Lo que se vota es la lengua dominante en la educación.

Sin embargo, hay excepciones a la norma. En Infantil la lengua base tendrá más peso, pues es cuando se aborda la lectoescritura del alumnado. En Primaria y en Secundaria los porcentajes se igualan más, aunque la lengua base debe acumular el 50 % de las horas, dejando un 25 % para la otra lengua cooficial y otro 25 % para inglés. Esto es así a excepción de las zonas castellanoparlantes donde se puede pedir la exención de valenciano y llegar al 75 %.

La votación se realizará sólo este año, y en los próximos tan solo votarán los padres que tengan que hacer un proceso de admisión a Infantil o Secundaria. Solo puede votar un progenitor, y en caso de haber discrepancias entre los dos, el estudiante será matriculado a decisión del centro mientras un juez se pronuncia.

Polémicas

Esta medida ha estado manchada por la polémica desde el día que se anunció hace más de año y medio. Sindicatos educativos asociaciones de madres y padres de alumnos de la pública denunciaron que era "una bomba para el valenciano" y se han movilizado en distintas ocasiones para tratar de frenar la consulta incluso en los tribunales. Sin embargo el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado varios intentos de parar el referéndum.

La ley ha estado plagada de críticas por las dudas sobre su funcionamiento y por algunos aspectos como el peso máximo que puede llegar a tener cada lengua. Así, en las zonas castellanoparlantes se podrá estudiar un hasta un 80 % de Castellano en Infantil, mientras que en las zonas valencianoparlantes se podrá estudiar un 65 % de Valenciano como máximo.

Esto significa que, por ejemplo, los hijos o hijas de las familias de la comarca de Utiel-Requena, donde el Castellano es predominante podrán estudiar mucho más tiempo en su idioma de elección que los descendientes de las familias de la Ribera, de predominio Valenciano, que elijan lengua autóctona.

Comunidad educativa

La sensación de la comunidad educativa, al menos resumida en declaraciones de docentes y directores, es que la consulta no soluciona ningún problema, sino que los crea. "Estamos viendo muchísima polarización entre familias e incluso discusiones en los claustros por el tema de la lengua. Han generado una batalla donde no la había", explicaron desde la Asociación de Directores de la Escuela Púbica (ADEP).

Una de las críticas de la comunidad educativa es que "en muchos casos no se respetará la elección de lengua". "Hay 200 centros con un solo grupo. Pongamos que hay 25 alumnos y votan 15, y de esos ocho eligen castellano. Pues esos decidirán la lengua en la que estudian todos", explica Miguel Soler, ex secretario autonómico de Educación. Conselleria ha explicado que, en estos casos, el alumnado será trasladado a otro centro (en caso de haberlo) con su lengua de preferencia.

En los centros de 2 grupos, que son la mayoría, también podría darse este fenómeno. "Las clases son máximo de 25 alumnos. Si votan, por ejemplo, 30 valenciano y 10 castellano, eso significa que 5 alumnos que han votado valenciano tendrán que pasarse y estudiar en castellano si no hay plaza en otros centros", explican fuentes del PSPV.

Esta elección se hará en base de los puntos de cada estudiante en función de si tiene hermanos en el centro, si vive cerca del colegio, si es discapacitado, tiene familia numerosa o monoparental. En esta línea los directores critican que la consulta puede crear grupos muy desequilibrados.

Clases descompensadas

"Cuando se hacen grupos en los colegios se tienen en cuenta muchas cosas, como por ejemplo distribuir a los estudiantes con necesidades educativas especiales para equilibrar las clases. Con esta consulta el único criterio a tener en cuenta será la lengua, pudiéndose dar que todos los niños con necesidades educativas acaben en una clase, teniendo dos grupos muy desequilibrados. Lo mismo puede ocurrir con la cantidad de alumnado. Se pueden dar más alumnos en una clase que en otra, con lo cual unos tendrían una ventaja", explica un director de centro.

Por otro lado, la comunidad educativa critica que esta consulta también afectará a las horas de refuerzo escolar. Conselleria aseguró que estas horas podían ser utilizadas para aplicar esta enseñanza en dos líneas. "Lo que quiere decir Conselleria es que no va a contratar ni un profesor más para aplicar esta ley", critican los directores de centros.

La votación también ha sido un tema polémico, en especial las del futuro. "La votación los próximos años será durante la admisión, lo que significa que en los centros que tienen más demanda que oferta votará mucha gente que luego no va a estudiar ahí. Y al contrario, los que tienen menos demanda irán a un centro donde no han podido votar la lengua", reivindican las asociaciones de madres y padres de alumnos.

Por último, critican que esta consulta puede perturbar el funcionamiento de Xarxa Llibres, aunque Conselleria de Educación dijo en su día que este servicio no peligraba. "Es imposible que no vaya a afectar si en cada curso el idioma predominante es uno. La única forma sería que cada centro tuviera dos bancos de libros, uno en cada lengua, y eso no va a suceder", reivindican fuentes del PSPV.