Los Juegos del Riesgo. Capítulo 1. Gatos intoxicados

¿Has jugado alguna vez al tute, a la brisca, o al cinquillo?, ¿y al Monopoly, a Hundir la flota o con los Juegos reunidos Jeyper?, ¿al Tragabolas, Mi amigo Simón, o el Scattergories?… ¿has oído hablar de La polilla tramposa, el Virus, el Dobble, el Uno?, ¿y de los juegos de rol para los más frikis, como Corona de Sal, La Prueba de Lenzen o La ciudad de Xorandor?… Juegos para todas las edades y gustos... Nos gusta jugar… y sobre todo, ganar.

No será la primera vez que leas que la vida es como un juego de naipes, se reparten las cartas y con las que nos tocan tenemos que conseguir nuestros objetivos vitales. Por supuesto, no solo con las cartas que recibimos en la primera mano, también podemos diseñar estrategias, buscar aliados, cambiar de cartas… porque compartimos tablero con otros jugadores que juegan a lo mismo.

Sucede que en ese "tirar", "robar", "pasar", "comer", "contar" que es el juego de la vida, a veces repartimos cartas valiosas a un contrincante muy peligroso que puede hacer que pongamos fin a la partida, el riesgo.

Por suerte, cuando vemos que la cosa se pone muy chunga, podemos echar mano de "un comodín", "una vida", "una casilla segura"…, es la llamada al 1-1-2 que pone en marcha los recursos del sistema de protección civil que sean necesarios para noquear a Riesgo y que podamos seguir en el tablero de juego.

Sí, llamar al 1-1-2 es una jugada maestra, pero lamentablemente no siempre le resulta posible al sistema de protección civil devolvernos al tapete, así que es conveniente que conozcamos y pongamos en práctica cuantas estrategias sean posibles para derrotar a Riesgo por nosotros mismos.

Esas estrategias son los conocidos como consejos de autoprotección que se divulgan desde protección civil. Son prácticas sencillas y lógicas, pero cuando los niveles de cortisol se disparan por la cercanía de un peligro, nos cuesta recordarlas, así que no está de más hacer uso de alguna técnica de memorización que aguante el subidón de cortisol. Y ya que podemos considerar a Riesgo es un jugador más en el juego de la vida, qué mejor que utilizar las reglas de famosos juegos de mesa como técnicas de memorización sobre qué debemos y no debemos hacer para ganarle siempre la partida.

Este es el prólogo de la saga "Los juegos del riesgo (o consejos de autoprotección)". En cada capítulo de la saga, un incidente de los aparecen en las estadísticas de las llamadas al 1-1-2, se transformará en un juego de mesa y siguiendo las reglas de juego aprenderemos qué debemos o no debemos hacer para ganar a Riesgo y pasar al siguiente tablero.

Estas son las cartas ganadoras. Sigue los consejos de protección y en caso de emergencia llama al 1-1-2 / .

En los meses de invierno, uno de los incidentes que más llamadas provocan al 1-1-2 es el de las intoxicaciones por monóxido de carbono (CO), así que, en el capítulo 1 de la saga aprenderemos a jugar a "Gatos intoxicados", inspirado en el famoso juego de cartas "Exploding Kittens".

El objetivo del juego es evitar que nuestra mascota gatuna sufra una intoxicación por CO, fatalidad que compartiríamos con él pues el minino no se separa de nosotros. Número de jugadores: entre 2 y 5. La baraja contiene 50 cartas repartidas entre cartas de situación (5), cartas de activación (18), cartas de desactivación (18) y cartas del 1-1-2 (9) y 4 Gatos Intoxicados.

1. Preparación. Cartas de situación. Para empezar, se ponen sobre el tapete las 5 cartas que representan situaciones proclives a producir una concentración de monóxido de carbono. Son fáciles de encontrar en la baraja porque tienen un dorso diferente: el salón de una casa que se mantiene caliente gracias a una romántica chimenea; el cuarto de estar de una casa rural que para darle un toque retro tiene en medio un brasero de carbón vegetal; una cocina de leña; un coche con el motor encendido dentro de un garaje; y una parrilla que quema madera en medio de un rústico merendero…

Baraja las cartas de situación y reparte una a cada jugador. Esta carta permanecerá bocarriba al lado del jugador durante la partida, así se podrá saber cuál fue el origen de la intoxicación del felino en caso de que se produzca.

2. Quita los Gatos Intoxicados de la baraja (4) y déjalos a un lado.

3. Cartas de activación. Las 18 cartas de activación son las preferidas de Riesgo, representan las causas que aceleran la acumulación de CO: una instalación de salida de humo deficiente (2); revisión caducada de la instalación (2); falta de ventilación (3); gasolina que aviva el fuego (2); llama amarilla o anaranjada (2); rejillas obstruidas (3); tiro cerrado (2); y detector de CO sin batería (2).

4. Cartas de desactivación. Las 18 cartas de desactivación son muy poderosas y son las que te pueden salvar de los Gatos Intoxicados, representan las medidas que se pueden tomar para impedir la acumulación de CO: correcta instalación de salida de humos (3); ventana abierta (3); un técnico revisando la instalación (2); llama azul (3); rejillas limpias (2); tiro abierto (3); y detector de CO en funcionamiento (2).

5. Cartas del 1-1-2. Las cartas del 1-1-2 (9) también nos salvan de los Gatos Intoxicados, pero son menos poderosas que las cartas de desactivación, pues solo podemos usarlas para neutralizar los Gatos Intoxicados una sola vez por partida. Da igual las cartas 1-1-2 que tengamos en la mano, tenemos que utilizar todas las que tenemos para neutralizar al Gato Intoxicado.

6. Baraja las cartas de activación, desactivación y 1-1-2 y reparte 7 bocabajo, a cada jugador. Mira tus cartas, pero asegúrate de que nadie más las vea.

7. Las cartas no repartidas ponlas bocabajo en el centro de la mesa. Este es el montón de cartas para robar.

8. Introduce en ese montón de cartas para robar tantos Gatos Intoxicados como sea necesario para que haya 1 menos que jugadores en la partida. Por ejemplo, para una partida de 5 jugadores, introduce los 4 Gatos Intoxicados, para una partida de 3 jugadores, introduce 2 Gatos Intoxicados.

9. Echad a suertes quién comienza la partida.

10. Qué hace el jugador en su turno. El orden siempre debe ser el mismo: deshacerte de cartas o no deshacerte de cartas y robar del montón de cartas, una carta, del siguiente modo: mira las cartas que tienes en la mano, y tienes dos opciones: deshacerte de una o de las cartas que quieras dejándolas bocarriba en el montón de descarte, o pasar, es decir, no te deshaces de cartas. Tienes que tener en cuenta que solo te puedes deshacer de una carta de activación con una carta de desactivación. Para terminar tu turno, roba la primera carta del montón. Si no has robado un Gato Intoxicado, el turno pasa al siguiente jugador que sigue el mismo proceso de decisión en su turno. Si has robado un Gato Intoxicado:

Perderás cuando el Gato Intoxicado coincida en tu mano con una carta de activación. La partida continuará para los demás jugadores.

Ganarás cuando el Gato Intoxicado coincida en tu mano con dos cartas de desactivación. Coloca el Gato Intoxicado nuevamente dentro del montón sin que el resto de jugadores puedan verlo.

Neutralizarás al Gato Intoxicado cuando coincida en tu mano con al menos una carta del 1-1-2. Coloca el Gato Intoxicado nuevamente dentro del montón sin que el resto de jugadores lo vean y la partida continuará para los demás jugadores. No podrás volver a utilizar las cartas del 1-1-2 para neutralizar al Gato Intoxicado en esta partida.

11. Fin del juego. El jugador que haya conseguido terminar la partida sin intoxicarse con CO será el ganador. Si quieres aprender más sobre autoprotección de forma divertida, echa un vistazo en www.proteccyl.es y toma buena nota de cuándo la unidad móvil proteccyl/cimbse estará en tu pueblo o cerca. Visítala y participa de forma gratuita en sus actividades.