Marina Díaz Marsá: "A los psiquiatras no nos queda tiempo para hacer psicoterapia, podemos prescribir un medicamento"

Marina Díaz Marsá, psiquiatra, Jefe de Sección de TCA del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) y profesora de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, es desde el pasado octubre la presidenta de una de las entidades más representativas del mundo de la psiquiatría en España, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. En esta entrevista telefónica defiende a capa y espada su profesión frente a lo que considera imágenes erróneas, pide a la sociedad más educación emocional y sostiene que si hay un abuso de los psicofármacos en España es debido a la falta de profesionales.

-¿Que objetivos se marca al frente de la entidad?

-Desestigmatizar la figura del psiquiatra y dignificar la psiquiatría. Es una especialidad que entiende los orígenes biopsicosociales de la enfermedad mental, y cuyo objetivo es un tratamiento con base científica y respeto a los derechos humanos de los pacientes. El psiquiatra puede recetar fármacos, hacer psicoterapia, trabajando de forma multidisciplinar con enfermería, psicología, terapia ocupacional y trabajo social, desde la evidencia científica e involucrando al paciente. La sociedad tiene una imagen obsoleta de la psiquiatría.

-¿Cree que los psiquiatras deberían hacer también autocrítica sobre ciertas prácticas o sesgos biologicistas?

-El sesgo biologicista puede venir de que si tenemos en nuestras consultas 10 psiquiatras por cada 100 mil habitantes frente a los 18 de la UE, no nos queda tiempo para hacer psicoterapia y lo que podemos hacer es prescribir un medicamento. Si tuviéramos el número de psiquiatras de la UE nuestra práctica no tendría por qué ceñirse a la prescripción.

En hospitales de día hacemos psicoterapia. El sesgo, por tanto, viene de la necesidad. Además, existe el aumento de la demanda.

-¿Existe margen para la autocrítica?

-Dado que tenemos pocos profesionales, no podemos hacer un seguimiento tan cercano o intervenir como nos gustaría. El personal es poco. Y la idea es la tendencia a la contención cero [sujeciones mecánicas al paciente]. Hacerla no es un plato de gusto para nosotros, pero es la lacra que tenemos, asociada al estigma que sufren nuestros pacientes. Se considera que son violentos, que no pueden trabajar y no es así. Los enfermos con tratamiento adecuado pueden trabajar de forma normal.

-Ya que habla de contenciones, su afirmación "no atamos al paciente, atamos a la enfermedad", generó rechazo entre entidades de salud mental...

-Atamos al paciente en un momento en el que la enfermedad ha tomado el control de esa persona. Pero, desde luego, con más recursos, con otro sistema sanitario, a lo mejor se reduciría el número de sujeciones. Por cierto, el mayor número de sujeciones se hace en geriatría y medicina interna.

-Pero la persona atada sigue siendo una persona...

-Evidentemente. Cuando uno tiene mala fe y quiere sacar cosas de contexto, lo hace. Si nos dicen por ley que no contengamos, lo haremos. Pero los primeros afectados van a ser los pacientes y sus familias. Se da voz a personas con malas experiencias sobre la contención pero muchas otras están haciendo su vida.

-Se habla de modelos nórdicos que no intervienen ni contienen, durante estos episodios...

-Me parece fenomenal, pero este modelo tiene 24 psiquiatras por 100 mil habitantes. Y el equivalente en enfermeras de salud mental y psicólogos clínicos.

Las personas que tienen estas ideas aquí, quizás deberían bajar al terreno clínico del día a día, a la urgencia, cuando viene una familia con una persona con ideas suicidas, o un paciente que oye voces que le dicen que cometa algo... Debemos dotarnos de personal para poder hacer un seguimiento mucho más intenso de estas personas, que evitarían reagudizaciones.

-¿Cree pues que visiones críticas como la antipsiquiatría o el psicoanálisis están desconectados del día a día?

-Me parece fenomenal estas posiciones, pero con los recursos que tenemos, que vengan a urgencias psiquiátricas y lo manejen ellos. Los primeros afectados van a ser los enfermos y pacientes. Y si nos dan una directriz sobre esto, no la vamos a contravenir, que nos digan que no podemos hacer ingresos involuntarios. Pero cada uno de estos y cada sujeción están siempre validados por un juez. Siempre.

-Otro motivo de crítica a los psiquiatras ha sido su relación con la industria farmacéutica, viajes pagados en congresos en determinados países...

-Hace más de 15 años que farmaindustria regula estas cosas. Los médicos solo podemos ir a congresos. Hay una confusión tremenda y toda la sociedad pone en duda la ética y la moral del médico. La industria farmacéutica me puede decir lo que quiera, porque por juramento hipocrático, por moral y por amor al paciente nunca vamos a indicar un fármaco que no esté indicado.

Nunca. La prescripción de psicofármacos se hace porque hay un aumento de la prevalencia del 70% de trastornos de ansiedad y depresión y la Atención Primaria está colapsada, la atención en salud mental está colapsada y no hay psicólogos en Primaria. Tenemos que responder de alguna manera.

-De algún modo, pues, la industria farmacéutica no necesita hacer ninguna presión, ya se prescriben los psicofármacos...

-Me molesta especialmente esta pregunta porque pone en duda la ética. Bueno, había viajes, sí. ¿Esto va a hacer que se prescriba un medicamento después de once años de formación?

-Entonces, ¿Por qué la industria pagaba esos viajes a destinos como Cuba con todos los gastos pagados?

-Porque, por ejemplo, si de Sertralina [un antidepresivo] hay dos marcas, te puedas decantar por una. Pero ¿Que te inviten a algo hace que ejerzas tu profesión de forma diferente? Pero no conozco a ningún compañero que prescriba diferente porque le inviten a un viaje, que ya no existen. No existen y esto no lo ha dicho nadie.

Los médicos elegimos medicina porque queremos paliar el sufrimiento y tenemos un juramento hipocrático. Si alguien ponga en duda la ética del médico primero tendrá que demostrarlo.

-En una reciente entrevista, Guillermo Lahera lamentaba que persistan visiones radicales, entre los que sólo ven motivaciones sociales, psicoanalíticas, y los que solo priorizan las causas biológicas. ¿Sigue habiendo estos extremos?

-Si hay un extremo es el que implica decir que las personas tienen como único determinante los factores sociales. No existe ningún extremo que solo piense en lo biológico.

Entendemos que sobre la vulnerabilidad genética y la biológica actúan factores sociales, personales, familiares y psicológicos. Del conjunto de ambos factores aparece la enfermedad mental. Existe reduccionismo.

-¿Entonces por qué la investigación está centrada mayoritariamente en los factores biológicos?

-Eso tendrás que preguntarlo al Carlos III. Mi investigación se ha relacionado con el trauma, factores de personalidad, aspectos neurobiológicos y trastornos de conducta alimentaria.

Quien financia igual está más interesado en unos aspectos que en otros. Pero hay también investigación en psicoterapia, en las alteraciones neurobiológicas y la interacción con el ambiente. O en la relación de los trastornos con el abuso de cannabis.

-¿La sociedad asume el sufrimiento vital?

-La sociedad no tolera el sufrimiento y el malestar de la vida cotidiana. Hay un aumento de prevalencia de ansiedad, depresión, de la demanda, de las listas de espera, en una sociedad con menos resiliencia. Sí la prescripción de fármacos tuviera que ir de acuerdo con el aumento de los casos de ansiedad y depresión, debería ser más alta.