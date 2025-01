Fades, la 'queerband' en catalán que Vox denunció por gritar 'fuera fascistas': "Somos tres mariconcillas con minifalda que rapean frases intimidantes"

Hadas. Ese es el significado de fades en catalán. "También quiere decir 'bujarrillas', al igual que en inglés, usan fairy como un eufemismo para decir 'maricón'", dice Àngel Exojo, una de las tres voces detrás de Fades, la queerband que amenaza con dinamitar la industria musical en Cataluña. Conoció a Ferran Lonou y a Vicenç Calafell mientras estudiaban filología catalana en Mallorca y, lo que comenzó siendo una broma "de borrachera", ha terminado siendo el proyecto de sus vidas. "Decidimos hacer un disco en tres semanas, algo que se pudiese escuchar de parkineo. Nació como una fiesta de la reivindicación política, lingüística y queer", explica Ferran. Autoproclamadas las catalonian girls, apuestan por un producto intrínsecamente catalán que evite el provincianismo: "Entendemos que nuestra capital cultural es Barcelona y queremos impulsar nuestra lengua a nivel internacional. Que se nos escuche en Brasil, París o Dinamarca". Van por buen camino. En octubre lanzaron Metallix, su segundo álbum. Y, en apenas unos meses, la edición Deluxe del mismo, verá la luz.

Hacerse un hueco en la escena catalanoparlante no es sencillo. Sin embargo, el grupo confiesa haberlo tenido más fácil que otros artistas, ya que han sido ellos mismos quienes han construido el nicho que ocupan a día de hoy. "No había nadie como nosotros. El mundo del hyperpop ya estaba activo desde hace años en Barna, y no nos costó tanto acceder", cuenta Lonou mientras revela que quizás haya sido su etiqueta queer la que les ha encasillado en un mercado más reducido. Voces como Bad Gyal, Belén Aguilera, Julieta o Mushkaa, consolidadas desde hace tiempo en el panorama nacional, han supuesto una fuente de inspiración para los tres. "El colectivo y las mujeres estamos aliados. Los gais vivimos idolatrando personajes femeninos. La delicadeza crea deseo, te deja con la boca abierta", relata Exojo. Pese a compartir una idea conjunta, cada uno se nutre de influencias completamente opuestas que permean en el imaginario común, donde el pop coreano se funde con el hip hop americano o el trap español. "Tenemos núcleos de conexión y hemos creado una mente colmena que nos concibe como una sola cosa".

La banda musical Fades. / Manu Mitru

Víctimas de un odio desmesurado en redes sociales, la banda considera que la LGTBIfobia es una consecuencia directa de la misoginia. "Lo femenino es percibido como débil, inferior y ridículo. Nosotros no definimos las nuevas masculinidades, como mucha gente cree, sino que abrazamos la feminidad que habita en nuestra identidad", razona Ferran. El género es algo performativo y, de la misma forma que la homofobia es un efecto del machismo, también lo es la transfobia. "Todo es interseccional. Al final, es el cisheteropatriarcado quien no comparte esta manera de ver la vida. Estamos fuera del paradigma, somos tres 'mariconcillas' con falda que rapean frases un poco intimidantes", narra un Ángel reivindicativo. Fue en 2023 cuando, tras un concierto en las Festes de sa Vilanova, el grupo municipal de Vox les denunció por gritar '¡fuera fascistas y fuera homófobos!' desde el escenario. "Ver a tres personas que escapan del academicismo, cabrea a mucha gente, que ve como sus esquemas se desmoronan", suma Vicenç. Conscientes de que no todo el mundo respalda su modo de expresarse, el grupo ha aprendido a afrontar las críticas de la manera más inteligente posible: "Nos lo tomamos con humor. Al ser tres, los comentarios se diluyen, pero si estuviera solo, me sentiría mucho peor".

La banda musical Fades. / Manu Mitru

El pop como lengua

Superheroínas de profesión y autonómicas por vocación, personifican la catalanidad en su máximo esplendor. Lo que para muchas personas puede parecer cerrar una puerta a la música en castellano, es para ellos una oportunidad de oro. "La satisfacción de saber que somos los primeros y podemos ser referentes de las próximas generaciones y la cultura local, nos llena el corazón", describe Lonou. Es, precisamente, bajo esa premisa, donde los filólogos reivindican la personalidad de los 'países catalanes' como una industria autónoma y capacitada. "Cuesta mucho que, desde Cataluña, la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares, se haya levantado una infraestructura que mueva tanto dinero y acoja tantas iniciativas", mantiene Exojo. Hasta hace unos años, para muchos vocalistas era impensable desarrollar una carrera en la lengua romance: "Si querías triunfar, tenías que huir de tus raíces. Es ahora cuando te das cuenta de que cantantes que han hecho cosas en español o en inglés toda la vida, son realmente catalanoparlantes, como Chenoa".

El lenguaje pop es universal. Al menos, para Fades, quienes creen que sin él, su propuesta no existiría. "No lo puedo concebir. El pop se puede entender seas de donde seas. Nosotros nos lo sabemos de memoria, como si lo hubiéramos estudiado. Somos tres 'mariconcillos' que se lo estudiaron desde que tenían siete años”, relata Ferran. Para Vicenç, escapar del folclore y demostrar que es posible hacer música actualizada en catalán, es algo esencial en este viaje: "Estamos hartos de oír que nuestra habla es antigua o conservadora y de paso visibilizamos caracteres hegemónicos en desacuerdo con el género". En palabras de los mallorquines, Amigues i Autotune, su primer álbum, que vio la luz en abril de 2023, fue un proyecto de amistad "muy poco pretencioso" que nada tiene que ver con Metallix, en octubre de 2024. "Tras ver que había un público al que dirigirnos, sentimos una presión por contentarles y no quedarnos como una simple anécdota. Queremos penetrar la industria y vamos a por todas", comentan.

Ferran, Àngel y Vicenç / Manu Mitru

La forma en la que un artista se presenta a su audiencia es una fuente de información. Ellos lo sabe bien y por eso cuidan cada detalle de su estilismo. Encajes, corsés, abrigos de pelo y tacones de aguja son protagonistas cada vez que se suben a un escenario. Calafell, que aprendió a coser durante la pandemia, confecciona algunas de las prendas que forman parte del armario de las hadas. "Vi la oportunidad de explorar este mundo como un lienzo en blanco, con el que reivindicar la feminidad y desmontar estereotipos. Vestimos similar a las divas del pop de los 2000 que siempre nos inspiraron", describe. Incluso en la ropa, tratan de apostar por el talento autonómico con el fin de glamurizar la cultura y dar a conocer el trabajo de los diseñadores locales que ayudan a conformar su identidad, como es el caso de Dominnico. Una personalidad bimbo, según definen. "En inglés significa tonta. Es el hecho de decir que somos mediterráneas, que nos encanta tomar el sol y estar en la playa. En palabras de Samantha Hudson, hay que ser muy listas para saber hacerse las tontas", bromea Àngel.

Redefinir la catalanidad

Cuentan con casi 20.000 oyentes mensuales. Un conglomerado en el que también hay hueco para el público heterosexual, tal y como ellos dicen. "Hay mucha niñata adolescente, que son muy entregadas. Los heteros estaban sedientos de un producto novedoso en sonido, estética y letras", aclara Ferran. Sus canciones, que se alejan de lo narrativo, van cargadas de descaro y hablan de sexo sin tapujos: "Nos planteamos quienes somos, nos definimos a modo de lista de la compra desde un plano romántico y sexual. En nuestra lengua era difícil encontrar canciones que hablasen de sexo con una métrica afín a los ritmos urbanos". Todo ello, para conformar una burbuja a su alrededor que los diferencie de otros intérpretes. Incomprendidos la mayor parte del tiempo, se definen como la versión catalana de Lana del Rey. "Si no eres de Estados Unidos, no entiendes sus referencias", comenta Exojo. Juntos, han dado forma a un imaginario común que reconvierte a las ninfas tradicionales en "bujarras y catalanas".

Ferran, Àngel y Vicenç. / Manu Mitru

Unir trabajo y amistad no siempre sale bien. No obstante, para ellos, aprender a comunicarse ha sido lo más parecido a una terapia de pareja. "Hemos aprendido a comunicarnos a base de asertividad, de controlar nuestro ego y de hacer un ejercicio de convivencia. Después de dos años nos entendemos", comparte Vicenç. Él mismo reconoce que, pese al estrés y los roces que puedan ocasionar las sesiones de grabación o composición, la mejor parte de Fades es compartir un proyecto creativo con ellos: "Hay un cariño muy fuerte que refuerza todo esto". Sus madres, testigos de su pasión y entrega por la música, han construido una relación paralela. "Vienen a todos nuestros conciertos. Están muy orgullosas, al igual que el resto de la familia. Nosotros estamos muy agradecidos, no tenemos ninguna queja", confiesa. El agobio del que hablan se minimiza ahora que cuentan con un equipo profesional, que desde hace meses gestiona la vida de estos tres jóvenes y que en febrero lanzarán una colaboración con una artista mallorquina. ¿Chenoa?

Al igual que su armario, el futuro del grupo brilla intensamente y ellos lo saben. "¿Y si en el futuro ser catalana quiere decir ser del colectivo LGTBIQ+?", plantea Àngel entre risas. Su propósito de redefinir la catalanidad y convertir su habla en el idioma de las minorías, va por buen camino: "Soñamos con llevarlo al nivel del 'italodisco' o del esperanto, la lengua de todos". Con tantos estímulos a su alrededor, lamentan no saber procesar todo lo que les está sucediendo. Sin embargo, ya tienen la mirada clavada en los próximos meses. "Estamos creciendo y esto es el principio de mucho. No vemos fronteras porque creemos que el catalán también puede ser universal", apunta. Su ilusión es colaborar con performers como Samantha Hudson, un nombre que quizás se esconda en Metallix Deluxe, un disco en el que participará gente que nunca ha cantado en catalán. "Queremos vivir de esto", concluyen. La esencia de Fades se extiende al ritmo de la pólvora y las hadas amenazan con tomar el panorama internacional. "No els temes, uneix-te a elles".