Rami Malek, Oscar al mejor actor por ‘Bohemian Rhapsody’, relata el episodio de racismo que vivió con la Policía de Los Ángeles

Los actos de racismo protagonizados por la Policía de Estados Unidos son, desgraciadamente, demasiado habituales. Normalmente afectan a personas de clase media o baja, pero está visto que nadie está a salvo de un agente con ganas de fastidiar. Si no, que se lo digan al actor estadounidense de origen egipcio Rami Malek. Todo un ganador de Oscar que ha relatado una muy desagradable experiencia racista que vivió en la ciudad de Los Ángeles.

En una entrevista en The Guardian, el artista contó que le tiraron sobre el capó de un coche de la Policía de Los Ángeles, porque alguien había robado el bolso de una mujer, además de asaltar una licorería. Dijeron que el ladrón era de ascendencia latina, continuó Malek, y que él encajaba en la descripción.

“Recuerdo lo caliente que estaba el motor, debían de haber ido muy rápido para llegar hasta allí y casi me queman las manos. Mi amigo, que era caucásico, fue lo bastante listo como para decirle: ‘En realidad, señor, es egipcio, no latino. Recuerdo que me reí en el coche de Policía y pensé: Vale, esta es una situación muy precaria. Bien podría ir a la cárcel por algo que no he hecho’”.

Rami Malek en ‘Pequeños detalles'. / TVE

‘Bohemian Rhapsody’

Rami Malek se llevó en 2019 el Oscar al mejor actor por su increíble papel en Bohemian Rhapsody , donde dio vida al gran Freddy Mercury. Malek se impuso a los también nominados en esta categoría Bradley Cooper (A Star is Born), Christian Bale (Vice), Viggo Mortensen (Green Book) y Willem Dafoe (At Eternity's Gate).

"Gracias a Queen por dejarme ser la parte más diminuta de su fenomenal y extraordinario legado", señaló Malek sobre el escenario. Este artista estadounidense, hijo de inmigrantes egipcios, instó a que se cuenten más historias que apuesten por la diversidad y que versen sobre personas que tienen problemas con quiénes son y con su identidad.

Malek, lo más alabado de la cinta que recuerda la historia del líder de Queen, pasó como un ciclón por la temporada de premios puesto que se llevó el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical, y el Bafta y el premio del Sindicato de Actores (SAG) al mejor intérprete masculino.

La próxima película que estrenará Malek es Amateur, que se estrenará en cines el 11 de abril de 2025. El actor, explican en Disney, da vida Charlie Heller, “un brillante, pero introvertido decodificador de la CIA que trabaja en una oficina en el sótano de la sede de Langley”.