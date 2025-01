El imperdonable error de Bill Gates, que le costó 400.000 millones de dólares a Microsoft

Si yo o, seguramente, cualquiera de vosotros, cometiéramos un error que nos costará 400.000 millones de dólares, sería algo que nos pesaría durante toda la vida como una gigantesca losa. De hecho, y no hay nada de ironía en la afirmación (es un tema demasiado serio), es muy probable que necesitáramos ayuda profesional para tratar de superarlo. Pero hay personas a las que, aunque les afecte, tampoco es que les quite el sueño. Seguramente porque tienen dinero de sobra para vivir muchas vidas. Es el caso de Bill Gates.

El creador de Microsoft y Windows, como explican en Inc, participó en un evento de Village Global y confesó cuál ha sido, a su entender, el mayor error que ha cometido en su carrera profesional (suponemos que lo persona va por otro lado). En concreto, Gates señaló como su mayor error cualquier mala gestión que hiciera en su momento y que provocó que “Microsoft no fuera lo que es Android. Es decir, Android es la plataforma telefónica estándar, que no es Apple, plataforma telefónica. Era algo natural que Microsoft ganara”.

Gates agregó que solo “hay espacio para exactamente un sistema operativo que no sea de Apple, ¿y cuánto vale eso? 400.000 millones de dólares que se transferirían de la empresa G a la empresa M”.

“Lo siento, Bill, eres más responsable de perder los 400.000 millones de dólares de lo que crees”

Y quién le ha respondido, y no precisamente para templar gaitas, ha sido el cofundador de Android Rich Miner. A través de X, la red social de Elon Musk, posteó: “Ayudé a crear Android para evitar que Microsoft controlara los teléfonos como lo hizo con los PC, sofocando la innovación. Por eso siempre me resulta divertido oír a Gates quejarse de perder los dispositivos móviles ante Android”.

No se quedó ahí: “Ayudé a Orange a lanzar el primer teléfono con Windows Mobile en 2002, el SPV. Me preocupaba que MSFT pudiera acabar controlando los móviles como lo hacían con los PC, quería algo más abierto. Así que, lo siento, Bill, eres más responsable de perder los 400 mil millones de dólares de lo que crees”.

Tras el comentario de otro usuario, remató: “El lanzamiento del iPhone fue un acelerador para Android, Windows no tenía la experiencia táctil y los acuerdos exclusivos de Apple (dos años con AT&T, etc.) significaron que en cada uno de los primeros mercados importantes había dos grandes operadores desesperados por una plataforma competidora”.