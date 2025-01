¿Hay que declarar los Bizum a Hacienda? A partir de esta cantidad, sí

El uso de Bizum está absolutamente generalizado. ¿Y cuántas rondas que antes te dejaban a deber tus amigos ahora se cobran? Ya no vale lo de: “Es que no tengo suelto, ahora cambio, espera que saque”. Nada, nada, Bizum y solucionado en segundos. Pero esta utilización habitual y rutinaria que ya hacemos de este servicio de pago podría cambiar si generara obligaciones con Hacienda. ¿Es así? Sí, pero a partir de una cierta cantidad a la que, posiblemente, nunca llegarás.

En la propia web de Bizum lo explican con detalle. “Usas Bizum para pagar a tus amigos, para comprar por internet, para saldar todos esos cafés, cenas, cines… ¿Cómo se declaran esos Bizum a Hacienda?”, se preguntan.

No te preocupes, responden, “al igual que todos tus movimientos bancarios, éstos están registrados por lo que, si la suma anual de tus Bizum no supera los 10.000 euros, no hacen falta ser declarados de forma expresa a Hacienda, ya que son movimientos habituales del día a día y que no tienen un origen laboral o lucrativo”.

Por lo tanto, si la pregunta que te hace es: “¿Voy a tener que declarar todos los Bizum que hago a mis amigos cada vez que salimos a tomar algo?”, puedes estar tranquilo. “No hay que justificar los Bizum esporádicos”, aclaran desde la empresa.

Así pues, añaden, “ve a solicitar todos los Bizum que te deben tus amigos por las cañas o las cenas con toda la tranquilidad de siempre”.

Bizum / S. A.

Bizum Hacienda: declaraciones como persona jurídica

También desde Bizum, en referencia a las declaraciones como persona jurídica, señalan que el primer paso es destacar que el pago entre particulares con Bizum está asociado a cuentas personales. Por lo que, si necesitas utilizar Bizum para recibir tus pagos profesionales, consulta con tu entidad las soluciones que se adaptan a ti.

En el caso de que en el último ejercicio hayas usado Bizum como herramienta de pago con tus clientes, debes declarar todos los ingresos por actividad económica a Hacienda, exactamente igual que con cualquier otro método de pago (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.)

E insisten: si es un pago esporádico a tus colegas, no asociado a tu actividad profesional, como ya te hemos dicho, no hace falta declararlo tus Bizum Hacienda.

Pues está muy claro. Si usas Bizum habitualmente, tranquilo, porque será muy complicado que llegues a la cantidad mínima.