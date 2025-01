Polémica tras el enfrentamiento entre Ana Pardo de Vera y Bertrand Ndongo

El enfrentamiento entre la periodista Ana Pardo de Vera y Bertrand Ndongo, afín a VOX, sigue generando reacciones en las redes sociales. Los hechos tuvieron lugar este miércoles 8 de enero en un acto organizado en el Museo Reina sofía para conmemorar el final de al dictadura franquista. Mientras que la periodista ha asegurado que Ndongo la insultó e intentó agredirla, este ha anunciado que presentará una demanda en los tribunales por delito de odio.

La situación ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Han sido muchos los que han mostrado su apoyo a Ana Pardo de Vera, pero también los que han hecho lo propio con Ndongo. La directora corporativa de Público ha asegurado en el diario que Ndondo "se me echó encima y creo que si no entra la seguridad y otros compañeros, me da una hostia. Nunca vi tanto odio en una mirada". Por su parte, Ndongo ya ha anunciado a través de sus redes sociales que los hechos acabarán en los tribunales.