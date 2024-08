Máxima alerta de la Policía Nacional: mucho cuidado si un desconocido te para por la calle para decirte esto

Las estafas están a la orden del día, por eso es importante estar muy atento a cualquier situación que resulte algo extraña para evitar convirtiéndose en víctimas de los timadores. Lo más importante de todo es tener claro que, bajo ningún concepto, debemos proporcionar información personal a los desconocidos. Desde la Policía Nacional han enviado una nueva alerta de estafa que te puede costar un gran disgusto.

En este caso, los estafadores abordan a la víctima en la calle y comienzan una conversación casual, como si se conocieran desde hace tiempo. Luego, te embaucan con una anécdota convincente y emotiva en la que insisten en tener alguna situación muy complicada para la que necesitan tu ayuda. “Te hacen creer que les conoces y se inventan una historia lacrimógena en la que fingen ser otra persona y tener graves problemas personales”, explican desde el cuerpo de seguridad.

A priori, parece obvio que no caeríamos en algo así, pero no hay que menospreciar sus capacidades: "Lo hacen tan bien, que hasta tu cuñado caería. Son profesionales del engaño", asegura una agente en un vídeo que ha publicado la Policía Nacional en su perfil de redes sociales oficial. El objetivo de estos criminales es lograr que la víctima empatice con ellos y termine prestándoles dinero. “Cuando te des cuenta de que, en realidad, no conoces de nada a esta persona, será demasiado tarde”, señala.

"Ser solidario es admirable, pero no está de más ser precavido", insiste. La Policía Nacional aconseja desconfiar de cualquier desconocido que intente establecer una relación personal repentina y, sobre todo, que solicite dinero.

Si sospechas que has sido víctima de una estafa, acude inmediatamente a la Policía para denunciar el incidente. Proporciona todos los detalles posibles, incluyendo descripciones físicas, conversaciones y cualquier otro dato relevante que te pueda ayudar a ti y a las posibles víctimas.