Musk afirma que su empresa de chips cerebrales, Neuralink, ha realizado el segundo implante en un paciente

Los avances científicos suelen darse a conocer en revistas especializadas, desglosando todos los pormenores del proceso y explicando paso por paso cómo se ha conseguido, qué ha fallado y qué queda por mejorar de cara a siguientes intentos. Pero este no es el caso. El magnate sudafricano Elon Musk, la polémica figura detrás de empresas como X (antes Twitter) y SpaceX, ha anunciado en un podcast que su compañía de chips cerebrales, Neuralink, acaba de realizar su segunda intervención en un paciente. Según ha explicado el propio Musk, la operación ha ido bien, el paciente está en buen estado de salud y, por el momento, el dispositivo parece funcionar correctamente. "No quiero 'gafarlo', pero parece que la intervención ha ido muy bien. Se está detectando mucha señal de los electrodos", ha explicado Musk durante el programa del científico Lex Fridman.

Todavía no hay nada publicado ni sobre está prueba en concreto ni sobre cómo avanza este ensayo clínico experimental. Lo único que sabemos es lo que ha explicado Musk durante esta intervención pública. Según ha explicado él mismo, un contratiempo de última hora obligó a cambiar el plan inicial de la operación. Parece que el voluntario seleccionado originalmente para esta segunda operación tuvo que retirarse a última hora debido a un problema médico no especificado. La intervención, pues, tuvo que aplazarse hasta que se encontró un segundo paciente dispuesto a recibir este microchip en su cerebro. Todavía no ha trascendido ningún dato sobre la identidad del susodicho pero, según Musk, parece estar bien tras la intervención. Aunque aún no se sabe ni para qué ha utilizado este microchip ni hasta qué punto este aparato lo ha ayudado.

En total, ya son dos las personas que han testado esta tecnología experimental desarrollada por Neuralink. La empresa afirma que espera llegar a un total de 10 voluntarios antes de que acabe este año, aunque por el momento tan solo ha recibido la aprobación de las dos primeras pruebas por parte de la agencia sanitaria de Estados Unidos (FDA). Los responsables del proyecto explican que su objetivo es desarrollar una tecnología que permita ayudar a las personas con tetraplejia a recuperar al menos parte de su movilidad y autonomía. Según apunta el rotativo 'Wall Street Journal', en estos momentos habría al menos 1.000 personas que se habrían inscrito para participar en este estudio clínico.

Errores en los chips cerebrales

El primer voluntario que recibió el microchip cerebral diseñado por la empresa de Musk fue Noland Arbaugh, un joven que quedó totalmente paralizado de cuello para abajo tras sufrir un accidente en 2016. El hombre se sometió a la intervención en enero. Meses más tarde, apareció en un vídeo publicado por Neuralink afirmado que gracias a este implante que conectaba su cerebro a un ordenador había logrado "volver a jugar a videojuegos, utilizar internet y mover el cursor de un ordenador" pero que, aún así, tan solo un mes después de la operación "algunos cables del dispositivo se salieron del cerebro" y tuvieron que retirarle el aparato.

Neuralink, por su parte, afirmó que era consciente de esta posibilidad y que, de hecho, era algo que ya habían contemplado en los estudios en animales. En este sentido, la empresa explicó que en futuras pruebas intentarían insertar estos filamentos de forma más profunda (a unos ocho milímetros de profundidad de la corteza motora del paciente) y a mejorar los algoritmos encargados de captar las señales cerebrales.