España, entre los países con menos violencia de género hacia niñas pero donde crece el negacionismo en los jóvenes

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado este martes, que compara el índice de violencia de género hacia las adolescentes en 161 países del mundo, indica que España se sitúa en el grupo de países con prevalencia más baja, con entre un 6% y un 14% de incidencia global en jóvenes de 15 a 19 años y entre un 0% y un 4% en agresiones machistas el último año.

En otras regiones, como Oceanía o el África subsahariana, los porcentajes se elevan por encima del 40% debido a que persisten las grandes desigualdades entre hombres y mujeres. No obstante, España no puede echar las campanas al vuelo, puesto que, según alerta la OMS, no va a cumplir -ningún país lo va a hacer- con los objetivos de eliminar las agresiones hacia las mujeres en la fecha límite que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030.

Un 13,6% de adolescentes españolas han sufrido violencia en sus relaciones de pareja, la mayoría conductas de control





De hecho, varios estudios han puesto de manifiesto que están creciendo las denuncias de agresiones machistas interpuestas por jóvenes, así como el negacionismo en este sector de la población. El aumento de las denuncias puede significar que entre la población de menor edad hay una mayor concienciación en torno a la violencia machista y ahora se verbalizan y judicializan agresiones que antes se sufrían en silencio.

Las conductas de control

Por ejemplo, un estudio de Fundación ‘La Caixa’ indica que una de cada diez jóvenes (en concreto, el 13,6%) han sufrido violencia en sus relaciones de pareja, la mayoría conductas de control (el 10%), pero también agresiones físicas (el 4%) y sexuales (otro 4,3%). Y la macroencuesta del Ministerio de Igualdad sobre violencia contra las mujeres, que data de 2019, indicó que el 19,3% de las chicas que han tenido pareja han sufrido agresiones físicas, frente al 14,4% de las que tienen 25 o más años. Y el 46,1% ha vivido violencia psicológica, frente al 32% de las que tienen 25 o más años.

El porcentaje de jóvenes que niegan la existencia de la violencia de género se ha duplicado entre 2017 y 2021 y ya son el 20% los que piensan que es un “invento ideológico”





También cabe destacar que los delitos sexuales cometidos por menores se han multiplicado en los últimos años y los expertos achacan este problema al consumo de porno a edades en las que no se disponen de herramientas para discernir la ficción de la realidad; a la extensión del uso de tecnologías y redes sociales, de nuevo sin las suficientes herramientas sobre sus límites o el posible daño, a la falta de una educación sexual reglada y transversal en los centros educativos y al negacionismo y el efecto rebote que está teniendo la extensión del feminismo en algunos sectores de la población.

La polarización

Así, los especialistas perciben una cierta polarización entre la población juvenil y mientras cada vez más chicas dicen ‘no’ a cualquier discriminación o vejación, entre los chicos crece el negacionismo como respuesta a la nueva ola feminista, así como el sentimiento de que el sistema perjudica a los hombres.

Una investigación de Fad Juventud puso de manifiesto que el porcentaje de jóvenes que niegan la existencia de la violencia de género se ha duplicado entre 2017 y 2021 y el índice de quienes piensan que es un “invento ideológico” alcanza al 20%. También aumenta la opinión de que la violencia es inevitable, que es habitual y que si es de poca intensidad, no supone un problema.

Y muy sonado fue el estudio del CIS, publicado el pasado enero, que indicó que el 44% de los hombres creen que se ha llegado “tan lejos en la promoción de la igualdad que ahora les está discriminando”. Por tanto, todavía hay un amplio margen de mejora para acabar con la violencia machista entre los jóvenes en España y con los estereotipos que agravan este problema estructural.