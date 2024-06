La broma de Carlos Navarro "El Yoyas" tras su entrada en prisión

Carlos Navarro 'El Yoyas' era detenido este miércoles a las 6 de la mañana en la localidad catalana de L'Anoia tras 19 meses huido de la Justicia después de ser condenado por el Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria a 5 años y 8 meses de prisión por violencia de género contra su exmujer, Fayna Betancourt, y maltrato a sus dos hijos menores.

A mediodía, tras ser puesto a disposición judicial, el exgran hermano ingresaba en la cárcel de Brians 1 de Barcelona, y horas después recibía la visita de su abogado, Esteban Gómez, que atendió a los medios de comunicación a las puertas del centro penitenciario tanto a su llegada como a su salida, y reveló cómo se encuentra 'El Yoyas' y la broma que no ha dudado en hacerle, reconociendo que si llega a saber lo bien que se come en prisión hubiese venido antes.

Como admite, el hecho de que su cliente haya estado en busca y captura casi dos años le afectará en su condena, que se verá ampliada por quebrantamiento de la pena: "Es un auténtico desastre, porque ahora estaría contemplando para Navidad quizás un primer permiso, habiendo cumplido dos años de cinco. La apuesta suya era de estar escondido en el bosque, pero yo no puedo validar eso" ha reconocido, apuntando como causa de la decisión de Carlos de huir de la Justicia a una depresión por el hecho de no poder ver a sus hijos y a la desesperación más absoluta por no poder ponerse en contacto con ellos. "Esto es la muerte civil y a este hombre ya le da todo un poco igual" ha señalado, tildando de "tontería" su decisión de huir en lugar de afrontar su condena

Sin embargo, como explica, durante el tiempo que 'El Yoyas' ha estado fugado él ha seguido trabajando y, convencido de su inocencia, apunta que espera tener éxito en los dos recursos que tienen presentados en el Tribunal Constitucional. Uno de ellos, por un libro escrito por Fayna, en el que narraría un episodio muy concreto de maltrato -con un batido de fresa como protagonista- antes de que sucediese: "La denuncia ya estaba escrita un año antes, en un cuento, con unos detalles que son imposibles de inventar. Es una cosa de Hollywood, un relato guardado en un disco duro muy anterior a los hechos" afirma. "Ella hace solo una denuncia y lo cuenta todo, como el primer hecho para mí es falso porque está escrito años antes, es la manzana que pudre, zoquetea el resto del cesto. Yo seguiré peleando" advierte.

Tras su visita al 'Yoyas', Esteban Gómez ha relevado que le ha visto "muy bien de ánimo, mucho mejor". "Incluso ha hecho como una broma diciendo 'caray, tenía que haber venido antes porque se come mejor aquí que en la mili'" ha comentado. "Le he ido a ingresar dinero del peculio de parte de la familia, pero bueno, aquí ya es que te atienden. Ya tenía los vales de tabaco, una muda para él. Y entonces le he visto animado. Y bueno, armarse de paciencia, espero que aquí se adapte rápidamente porque claro, ahora empieza a cumplir. Cuando alguien se distrae el tiempo pasa rápido, ¿no? No tendría que haberlo hecho de esta manera, pero ya sabemos lo que hay" ha concluido.