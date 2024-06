La operación estética que cubre gratis la Seguridad social si estás en este listado

En el mercado hay un sinfín de productos que prometen corregir las denominadas popularmente orejas de soplillo. A través de una pegatina en la parte de atrás de la oreja y en la cabeza, se consigue un efecto inmediato… aunque no para siempre. Por ello, este tipo de correctores es ideal "solo en niños pequeños en los que aún no ha madurado el cartílago. Se pueden usar ferulizaciones o pegatinas mientras va madurando". Y también en personas que prefieren no pasar por quirófano.

También existe la otoplastia. Se trata de una intervención que tiene una duración estimada entre 2 y 3 horas. Aunque dependerá del problema por el cual se somete a la cirugía, de manera habitual se hace una pequeña incisión en la parte posterior de la oreja.

Así, se esculpe el cartílago para conseguir que la oreja quede más pegada al cráneo. Es una cirugía plástica que tiene como objetivo una mejoría de la posición de las mismas, no la perfección de las orejas porque, además, no quedaría un resultado natural.

Se puede realizar con anestesia general si el paciente es pequeño, o local con o sin sedación. En cuanto al postoperatorio, "los primeros días molesta más y hay que tomar analgésicos y llevar entre 5-7 días un vendaje de continuamente. Posteriormente, es aconsejable llevar una felpa o banda de compresión hasta el mes. Es necesario evitar hacer esfuerzos”.

¿La cubre la Seguridad social?

Hoy en día, la cirugía de otoplastia no está cubierta por la Seguridad Social (SS), salvo casos excepcionales en los que además de tener que existir una deformidad en las orejas que perjudique a la salud física, o que provoque trauma o graves consecuencias psicológicas.

Si el niño es pequeño, el cirujano plástico le recomendará realizar la intervención bajo anestesia general. Para niños mayores y adultos, se empleará anestesia local asociada o no a sedación, de manera que esté despierto durante la cirugía, pero relajado.

Una otoplastia suele durar entre 2 y 3 horas, aunque en casos complejos puede llevar más tiempo. La técnica empleada dependerá del problema concreto. Generalmente se realiza una pequeña incisión en la parte posterior de la oreja para exponer el cartílago auricular. Después se esculpe el cartílago y se dobla hacia atrás; se pueden emplear puntos internos para mantener la nueva forma. En ocasiones, puede ser necesario extirpar una parte del cartílago para obtener una oreja más natural. Por último se extirpa una cuña de piel de la parte posterior de la oreja. La cicatriz resultante de la otoplastia queda disimulada detrás de la oreja. La mayoría de las veces, aunque solo una oreja parezca anormal, se intervienen las dos para conseguir una mejor simetría.

La mayoría de los pacientes, niños y adultos, se encuentran bien a las pocas horas de la cirugía, aunque puede ser recomendable permanecer una noche en la clínica hasta que desaparezcan los efectos de la anestesia general. Se coloca un vendaje alrededor de la cabeza nada más finalizar la cirugía. Las orejas pueden doler un poco los primeros días, pero se alivia fácilmente con medicación. En pocos días se cambia el vendaje por uno más ligero parecido a una cinta de pelo. Es importante seguir las instrucciones de su cirujano plástico respecto al uso del vendaje, sobre todo por la noche. Debe evitarse durante el primer mes cualquier actividad en la que puedan doblarse las orejas.

La mayoría de los adultos vuelven al trabajo a los 5 días de la cirugía; los niños vuelven al colegio en unos 7 días, siempre y cuando tengan cuidado con las actividades físicas.