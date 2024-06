Lo mejor es que hablen de ti, ya sea bien o mal. Esa es una de las máximas de publicidad que parecen haber seguido desde la inmobiliaria Élite Alcalá para publicitar la venta de un ático. Y el resultado ha tenido sus frutos ya que el vídeo se ha vuelto viral.

El ático en cuestión cuenta con una superficie de 27 metros cuadrados y está situado en el barrio de Chamberí. El agente inmobiliario Julio Alcalde es el que aparece en el vídeo promocional y, a su juicio, este ático "con encanto" es "magnífico", aunque reconoce que es "chiquitito". De hecho, el algunas zonas no se puede estar de pie por la inclinación del techo.

Con grandes dotes de comunicación y marketing, Alcalde vende su carácter "acogedor", su terraza comunitaria y su equipamiento total, además de su facilidad de limpieza. Su precio es de 199.000 euros, un importe que está siendo muy criticado en redes sociales: "Esto es una locura".

Reacciones en redes

"Muy fácil de limpiar, dice. Pero si te da el techo con el palo de la fregona", "¿Incluye fisio cervical?", "Ni los tíos de Harry Potter se atrevieron a tanto", "los primeros 10 segundos he pensado que era un sketch de humor", "para el pequeño John esto es un palacio", "voy a pedir que este chico me redacte el currículum o que me busque novio, porque creo que no he visto a alguien más optimista en mi vida", "una vez me secuestraron y me tuvieron viviendo en un sitio más grande" o "¿pero cómo va a costar eso 199.999 euros?", son algunos de los comentarios.

Ante la viralidad del vídeo, son muchos los medios de comunicación que han querido hablar directamente con el agente, quien se muestra sorprendido por las críticas. En este sentido, el experto señala que por ese precio, cercano a los 200.000 euros, por Chamberí "no hay nada" por un importe inferior.

Ante las dudas, el agente inmobiliario ha aclarado que el espacio está catalogado como vivienda desde 1930. "El problema es que un tasador no te va a computar lo que mida menos de un metro y medio. Realmente la casa, útiles tiene 23 metros", ha explicado.