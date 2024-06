Una chica se queda dormida en una terraza tras una despedida de soltera y sus amigas le gastan esta broma

Las despedidas de soltero y de soltera generalmente suponen un día (a veces incluye noche y madrugada) muy intenso de juerga por una ciudad, o lleno de actividades, de deportes de riesgo y todo lo que a los amigos y amigas de quienes se casan se les pueda ocurrir. Y claro, muchas veces la mañana del día después el cuerpo no está para muchas alegrías y lo único que necesita es descanso.

Se duerme y le preparan una broma

Que se lo digan a Alejandra Sainz de Rozas, una joven que acudió junto a sus amigas a una despedida de soltera a Logroño, una de las ciudades de moda para estos eventos. Como era de esperar, el día siguiente fue muy complicado y Alejandra se quedó dormida mientras estaba en la terraza de un bar de la capital riojana. Sus amigas grabaron lo ocurrido a partir de ese momento y el vídeo se ha hecho absolutamente viral, ya que en tan sólo tres días se acerca ya a los cuatro millones de visualizaciones en TikTok, con casi 300.000 likes y cerca de 1.200 comentarios.

Es la propia afectada la que ha subido a la red social china el vídeo que le grabó su cuadrilla. “Me quedé dormida en una terraza destrozada por una despedida”, comienza su relato en el post. “Cuando me levanté estaba rodeada de gente desconocida y me habían dado una cuenta de 500 euros”, prosigue, relatando el susto que se llevó al despertarse y no ver a nadie conocido a su alrededor en la mesa en la que ella estaba.

Realmente entre ellos no se conocian y querian participar en la broma cuando me despertara. Mis amigas estaban escondidas y toda la plaza de logroño y el restaurante estaban compinchados.

Todo el mundo está compinchado

Y es lo que se ve en el vídeo. Sus amigas han abandonado la mesa y graban desde lejos mientras otras personas, todas compinchadas, se sientan junto a ella, que permanece dormida recostada. “Realmente ellos no se conocían y querían participar en la broma cuando me despertara. Mis amigas estaban escondidas y toda la plaza de Logroño y el restaurante estaban compinchados”, termina su relato.

La grabación refleja su desconcierto al despertarse y su incredulidad al no saber quiénes eran las personas que estaban sentadas junto a ella, hasta que las risas de sus amigas, a las que se unen los aplausos de las personas que se encontraban en esa terraza y en otras de la plaza, le hacen ver que se trata de una broma. “POV (point of view, punto de vista en inglés): te quedas dormida en una terraza y te despiertas con gente totalmente desconocida”, ha sobreimpresionado al comienzo del vídeo.