España se convierte en la capital mundial de la propiedad intelectual

Valencia acoge el encuentro semestral de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos Reprográficos (IFRRO, en sus siglas en inglés) que tiene lugar el 28 y 29 de mayo en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. El evento, organizado en colaboración con el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro), reunirá a más de 130 expertos internacionales en propiedad intelectual para analizar los temas más importantes en esta materia que afectan a los autores y editores, prestando especial atención a la inteligencia artificial (IA) generativa y su impacto en el sector de los libros y la prensa.

En la rueda de prensa convocada esta mañana por ambas entidades en la Diputación de València, el director de Cedro, Jorge Corrales ha afirmado que "para que la sociedad pueda ejercer una autoridad efectiva sobre la inteligencia artificial, es esencial que la ciudadanía esté bien informada y culturalmente formada en este nuevo marco económico y social". En esta misma línea, ha subrayado que "solo a través de una base sólida de conocimiento y valores culturales podremos hacer un uso legal, crítico, seguro y responsable de la IA, evitando así los sesgos, la desinformación y la homogeneización del pensamiento".

En relación a la reciente regulación europea sobre IA, Jorge Corrales lamenta que "solo introduce cuestiones básicas sobre propiedad intelectual y es importante que Europa empiece a tener en cuenta en sus iniciativas legislativas los derechos de autor como un elemento básico para garantizar el desarrollo sostenible de la sociedad".

Valor del sector cultural

La presidenta de IFRRO, Tracey Armstrong, ha explicado que "IFRRO trabaja por un futuro en el que los derechos de los autores y editores sean valorados cuando sus obras sean utilizadas por otros y también fomenta la colaboración internacional en este sentido. IFRRO alienta a las partes interesadas a ser conscientes del valor del sector cultural y creativo para nuestra sociedad global culturalmente diversa, mientras trabajamos juntos para encontrar soluciones de licencia que satisfagan las necesidades de las empresas de tecnología, los usuarios de obras protegidas por derechos de autor, los autores y los editores".

Por su parte, la directora ejecutiva de esta federación, Anita Huss-Ekerhult, ha presentado los modelos de países que han desarrollado estrategias dirigidas a fortalecer los derechos de los autores y editores del sector de las publicaciones y considera que "a lo largo de los años, la gestión colectiva ha demostrado ser una solución eficaz para conceder a los usuarios acceso a materiales protegidos por copyright. Existen varios países europeos que otorgan licencias a todo tipo de usuarios, incluida la administración pública, para que puedan utilizar materiales protegidos respetando y compensando a los autores y editores, entre otros, Francia, Reino Unido y los países nórdicos".

Los días 28 y 29 de mayo València acoge el gran evento internacional de propiedad intelectual. / MIGUEL ANGEL MONTESINOS

Estrategias nacionales para fortalecer el sector editorial

Tanto IFRRO como Cedro han coincidido en la conveniencia de desarrollar estrategias nacionales, lideradas por la administración pública, que estén dirigidas a promover y fortalecer el sector editorial, pilar de las sociedades democráticas y de su desarrollo educativo, cultural y económico.

El director general de Cedro ha afirmado que "se trata de estrategias fáciles de implementar, asumibles y sostenibles a largo plazo, y contribuirían a acabar con la desventaja competitiva que sufre España frente a otros países que sí cuentan con estas estrategias, tal y como puso de manifiesto el Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, presentado del pasado año".

Además, ha asegurado que se trata de un planteamiento complementario a las políticas adoptadas por el Gobierno en materia de acceso abierto (Open Access) y ha alertado que "si no se logra un equilibrio entre 'todo en abierto' y el reconocimiento económico a los titulares de derechos vamos encaminados a una sociedad que no valore la cultura ni a los autores" y ha avisado de que "el ciudadano no tendrá capacidad de reconocer los contenidos de calidad puesto que iremos avocados a un entorno donde habrá una masificación de estos productos que no estarán ligados ni a la creación intelectual ni a la calidad".

Corrales ha concluido que "garantizar los derechos de la cultura escrita, supone asegurar a los ciudadanos su derecho a la cultura".