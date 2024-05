Los diez errores que debes evitar al usar el frigorífico

Encendido las 24 horas del día, el frigorífico es el electrodoméstico que más energía consume. Elegir un modelo eficiente ayuda a reducir costes eléctricos innecesarios. También te ayuda identifcar algunas cosas que haces mal y que te llevan a gastar de más: toma nota de 10 errores comunes.

Objetivo: no gastar tanta energía con la nevera

Más de un tercio de nuestra factura energética tiene su origen en la cocina, debido al consumo del frigorífico, pero también de las lavadoras y lavavajillas, entre otros. Es posible reducir el coste de la mayoría de estos dispositivos recurriendo a programas ECO o utilizándolos únicamente con una carga completa.

En el caso del frigorífico, no hay muchas opciones: salvo ausencias prolongadas, siempre estará funcionando, por lo que resulta ser el electrodoméstico qué más consume del hogar. Elegir un modelo eficiente, según las pruebas de frigoríficos realizadas por OCU, mantenerlo en buen estado y utilizarlo correctamente puede ayudar a ahorrar electricidad.

Cambia de costumbres y empieza a ahorrar

Te contamos diez errores que podrían llevar a su frigorífico a gastar más energía de la cuenta: corrígelos y podrás ahorrar en tu factura luz sin gran esfuerzo.

1. Comprar el frigo más barato

¿Eliges el modelo más barato? No siempre es una buena idea: ala hora de elegir un frigorífico nuevo, no hay que fijarse únicamente en el precio de compra. Es más importante comparar el coste de uso y elegir un modelo más eficiente. Aunque sea un poco más caro, al consumir menos energía, acabará dando sus frutos a medio plazo. Optar por un modelo eficiente, como una de nuestras Compras ECO, se traduce en un ahorro medio del 30% en el consumo de energía.

2. Tener una nevera demasiado grande (o muy pequeña)

Elige un modelo adaptado a las necesidades de tu familia.

Los dispositivos más voluminosos consumen más electricidad. Solo tienen sentido si necesitas almacenar mucha comida, si no es así estarás desperdiciando más electricidad inútilmente.

Pero si tu frigorífico siempre está muy lleno, quizá sea pequeño: por eficiencia, es importante dejar algo de espacio entre los estantes y los alimentos para que el aire frío pueda circular sin restricciones. Plantéate optar por un modelo más grande a la hora de cambiarlo.

3. No dejar espacio para ventilación

No es buena idea instalar el frigorífico cerca de la pared y otros equipamientos de la cocina, ya que esto impedirá una correcta ventilación, requerirá un mayor esfuerzo del aparato y aumentará el consumo energético. Como regla general, se debe dejar algo de espacio (aproximadamente 10 cm) detrás y a los lados. Consulta siempre el manual de instrucciones para instalarlo bien.

4. Instalarlo cerca de fuentes de calor

El frigorífico debe estar alejado del horno y de cualquier otra fuente de calor, incluida la luz del sol, de lo contrario el equipo tendrá que trabajar más para mantener la temperatura en el interior, lo que conlleva un mayor gasto energético.

5. Ponerlo demasiado frío

¿Crees que cuánto más frío está el frigorífico, mejor conserva los alimentos? No es así: ajusta el termostato en función de la temperatura ambiente para garantizar la temperatura adecuada, entre 5ºC y 7ºC en el frigorífico y -18ºC en el congelador. Una temperatura más baja consumirá más energía sin ninguna ventaja en términos de conservación de los alimentos.

6. No eliminar el hielo en las paredes del congelador

Con el tiempo, los equipos que no son “no frost” tienden a acumular hielo en las paredes, lo que implica un aumento del consumo. Es recomendable retirarlos y limpiar el compartimento lo antes posible. Una acumulación anormal de hielo podría deberse al desgaste de las gomas de las puertas, que ya no sellan correctamente. Quizás sea hora de reemplazarlos. En lugar de llamar al técnico de inmediato, vea cómo solucionar pequeños problemas del refrigerador con los consejos de OCU.

7. No limpiar con frecuencia el frigorífico

Un correcto mantenimiento del frigorífico ayuda a prolongar su vida útil. La limpieza periódica también ayuda a combatir los olores desagradables provocados por el almacenamiento incorrecto de los alimentos y la formación de moho o bacterias dañinas.

Para evitar estos problemas, limpia a fondo el equipo cada seis meses. No olvides quitar el polvo acumulado en las rejillas de ventilación detrás del aparato, con un paño húmedo o el aspirador, y limpiar las juntas de goma de la puerta con una esponja y lavavajillas o vinagre blanco.

8. No apagar la nevera en vacaciones

Las vacaciones y las ausencias prolongadas son momentos ideales para vaciar completamente la nevera y hacer una limpieza general. De este modo podrás apagarlo y desconectarlo de la corriente.

Unos días o semanas antes de la salida programa tus comidas en función de los productos guardados en el frigorífico y el congelador, para vaciarlos poco a poco y no desperdiciar comida. Eso sí, si no has tomado esta precaución y todavía tienes muchos alimentos congelados en el momento de la salida, es preferible mantener el equipo encendido.

Si tu modelo te lo permite activa la función vacaciones, es decir, apaga la zona de refrigeración y mantén encendida solo la de congelados.

9. No organizar bien el contenido del frigo

Cuando regreses de hacer la compra, es importante tomarse un tiempo para ordenar la comida de manera lógica, no meterlo sin más donde haya sitio.

Coloca la fruta en un cajón y la verdura en otro.

Yogures, cremas y mermeladas pueden ir juntas.

Jamón, embutidos, semiconservas pueden ir en otra zona.

Los pescados y carnes, así como las sobras de platos cocinados en la zona más fría.

Así encontrarás rápidamente lo que buscas a la hora de comer o cocinar alimentos: toda la familia debería tratar de respetar este orden. Esto también evita que la puerta quede abierta durante mucho tiempo, permitiendo que se escape el frío, lo que provoca un consumo excesivo de energía para restablecer la temperatura ideal en el interior del frigorífico.

10. No descongelar bien los alimentos

¿Descongelas la comida simplemente sacándola de la nevera y poniéndola en la encimera? No debes proceder de esta forma con ningún tipo de alimento congelado: a temperatura ambiente, cualquier bacteria puede proliferar. Además, los alimentos que aún estén calientes no deben colocarse en el frigorífico ni en el congelador

Lo ideal es descongelar los alimentos en el frigorífico el día anterior. Además de ser más seguro, al aprovechar el frío que desprenden los alimentos congelados, el equipo ahorrará energía.