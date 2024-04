La multa de hasta 200 euros de la DGT por hacer esto con los intermitentes

Tener al coche al día es algo tan fundamental como importante. Y no solo para nosotros, sinio también para todos aquellos que nos rodean, ya sean familiares o amigos a los que acercamos a algún lado o a otros conductores anónimos.

La DGT trabaja a diario para garantizar la seguridad de los conductores en la carretera. Cada año se ponen en marcha medidas nuevas para que los vehículos cuenten con todo lo necesario para una correcta conducción.

Para la DGT, los intermitentes son un elemento fundamental para la seguridad y hay que utilizarlos de una forma correcta con el objetivo de evitar posibles alcances, atropellos y accidentes en la carretera.

Uso de los intermitentes

El intermitente, según explica la DGT es solo una declaración de intenciones. A la hora de conducir has de tener en cuenta que usarlo no te da ninguna prioridad sobre el resto de vehículos, sino que simplemente te estás limitando a señalizar para que los demás sepan la maniobra que estás a punto de llevar a cabo.

La obligación de señalizar

Debido a la no utilización de los intermitentes por parte de muchos españoles, la DGT ha decidido comenzar a aplicar sanciones de una forma más contundente sobre los conductores este verano, para concienciar sobre la importancia de su uso.

Multa por no usar intermitentes

Para aquellos conductores que, aún con todo esto, decidan que los intermitentes no van con su estilo de conducción, la DGT ha recordado que no señalizar las maniobras supone una multa de 200 euros, y eso no es todo, porque no hacer uso de ellos con la suficiente antelación también puede ser multado con 80 euros.