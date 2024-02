No hay manera de que Tamará Falcó se libre de la polémica. Desde que empezó su relación con Iñigo Onieva, todo lo que hacen y dicen se convierte en noticia. Su relación, los cuernos, la no boda, la posterior boda y los enfados siempre están en el telón de fondo de la relación entre ambos. Lo último al respecto es que hace unos días, después de su colaboración en el programa "El Hormiguero", no volvió a su casa a dormir... sino a la de su madre.

Lo ha contado la revista Semana, que asegura que Falcó cogía un coche VTC para volver a la mansión de su madre en lugar de acudir a su casa junto a su marido. Viajaba en la parte de atrás del vehículo algo escondida para evitar que nadie la viera. El coche que la trasladó le pidió que entrara hasta el interior del jardín para evitar ser fotografiada por ningún paparazzi. ¿Una señal más de que hay crisis en la pareja Falcó-Onieva? Así es la lujosa clínica de salud a la que Tamara Falcó ha ido a adelgazar La madre juega al despiste Isabel Preysler se ha dejado ver este viernes en la inauguración del nuevo centro de belleza y medicina estética Maribel Yébenes y ha hablado sobre la posible crisis matrimonial entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La Socialité llegaba sin ganas de pararse ante la prensa que se encontraba en las inmediaciones, pero sí que aseguraba que se encuentra "muy bien" en este momento de su vida y hacía oídos sordos a las preguntas sobre la situación en la que se encuentra su hija e Íñigo. A la salida, Isabel apoyaba en los brazos de Pablo Motos, con el que compartía una agradable conversación y volvía a recalcar que se encuentra "muy bien" y ya no evitaba la gran pregunta: ¿hay crisis entre su hija e Íñigo? Íñigo Onieva y Tamara Falcó vuelven a pelearse: esta vez en un céntrico restaurante de Madrid Isabel ha dicho que "no veo ninguna discusión" aunque enseguida ha hablado de su otra hija, Ana, que "está estupendamente porque el embarazo le sienta divinamente" Por último, la Socialité ha dejado claro que no tiene ganas de enamorarse porque "estoy muy bien como estoy" y bromeaba con la posibilidad de encontrar de nuevo el amor: "¿Dispuesta? pero, ¿cómo es eso de dispuesta? Te digo que estoy muy bien como estoy".