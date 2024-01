Sacando fuerzas de flaqueza, y resurgiedo como el Ave Fénix tras las demoledoras declaraciones de su hijo Ángel Cristo Jr. hace varias semanas en '¡De viernes!', Barbara Rey sorprendía al diseñador Eduardo Navarrete en su fiesta de cumpleaños subiéndose al escenario para hacerle un regalo muy especial: una actuación única en la que, moviéndose como la vedette que es, cantaba su tema más icónico, 'Marionetas de cartón'.

Unas imágenes que rápidamente se hicieron virales y que provocaron que muchos cuestionasen si la artista está o no afectada por su ruptura familiar y por los brutales ataques que le dedicó su hijo en televisión, asegurando que su infancia fue una "pesadilla" por su culpa y revelando, entre otras cosas, que siendo un niño tuvo que grabar en actitud íntima a su madre con el Rey Juan Carlos para posteriormente chantajear al Emérito con esas imágenes comprometidas.

Este jueves Sofía Cristo se ha sentado en 'Espejo público' y, dolida por lo que se ha dicho sobre su madre en los últimos días, ha revelado que la vedette sufre una depresión y está en tratamiento médico desde que Ángel arremetió públicamente contra ella.

Y ahora es Bárbara la que ha decidido dar la cara tras la polémica y hablar alto y claro del complicado momento que atraviesa: "Ahí voy... Bien, poco a poco. Cuando estoy en un escenario para mí es importantísimo. Es mi trabajo, ha sido mi profesión y lo es, y, bueno, he estado en muchos momentos de mi vida en el escenario encontrándome muy mal y eso es algo que yo nunca he dejado que se vea y transmitirlo al público. Yo creo que todos los artistas somos así. A veces estás con una persona que acaba de fallecer, que puede ser tu padre o un hermano, también amigos y no solamente yo sino que creo que todos" se ha defendido, dejando claro que cuando se sube a un escenario deja su vida personal a un lado.

Como reconoce, el trabajo es para ella en estos momentos una vía de escape, al igual que las personas que la están arropando. "Lógicamente todo el tiempo que uno esté ocupado y que uno esté trabajando, o que está en un gimnasio con amigas que te hablan, que te cuentan, que te dice y con compañeros de trabajo que te recuerdan cosas que hemos vivido, pues la verdad es que sirve de terapia. Igual que te sirve de terapia cuando estás hablando con un psiquiatra o con un psicólogo que le estás contando cosas, pues el estar también con gente que te quiere y hablar de cosas positivas, y de trabajo, te sirve también de terapia. Todo va unido" asegura.

"Uno tiene que sacar fuerzas"

Sin embargo, y como confiesa, el hecho de que la veamos bien sobre un escenario no quiere decir que la 'procesión no vaya por dentro': "Si uno tuviera que mostrar en el escenario a veces como se encuentra por dentro, sería imposible trabajar. Sería imposible, uno tiene que sacar fuerzas. Sentirse mal tanto psíquica como físicamente, hay momentos en los cuales uno lo supera y luego hay momentos en los que uno se viene completamente abajo" sentencia, comparando el momento actual con un problema de salud que sufrió hace muchísimos años cuando, con un dolor de rodillas inmenso, siguió trabajando como si nada pasase aunque cuando llegaba a su casa no podía bajar ni un escalón del dolor que tenía

Sobre su hijo Ángel y si ha podido hablar con él en los últimos días Bárbara prefiere no decir nada, aunque sí ha destacado la importancia del apoyo fundamental de su hija Sofía en este durísimo trance antes de dejar claro que quiere por igual a los dos. "Es maravillosa y bueno, la he tenido siempre. Yo quiero a mis hijos, a los dos, por igual evidentemente, pero cada uno es de una forma distinta*" sostiene.

"Tiene la misma cara de Ángel"

Por último, la vedette ha intentado quitar hierro a las declaraciones de Sofía en 'Espejo público' asegurando que su hermano "tiene la misma cara de Ángel" que su padre, que muchos han interpretado como un dardo hacia el joven. "Bueno, físicamente todos en la familia nos parecemos. Genéticamente tenemos rasgos" ha justificado.

Además, Bárbara ha reaccionado a la información que apunta a que un periodista va a escribir un libro sobre el Rey Juan Carlos y en él hablará sobre su presunto chantaje.