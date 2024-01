Los datos del sistema centinela de infecciones respiratorias de covid, gripe y VRS, que cada semana publica el Instituto de Salud Carlos III -dependiente del Ministerio de Sanidad y compendia las cifras de todas las comunidades-, traen este jueves buenas noticias: los casos de gripe detectados del 1 al 7 de enero en atención primaria disminuyen por primera vez en cuatro semanas, por lo que según la entidad se podría "haber alcanzado el pico" de infecciones durante la semana anterior -justo después de Nochebuena-, cuando se registró "un alto nivel de intensidad en relación con las temporadas previas".

Las hospitalizaciones siguen al alza debido a que la circulación de gripe en las navidades fue muy intensa, más que en los años anteriores

La afluencia de contagiados a los centros sanitarios durante la Navidad fue, de hecho, tan alta que hubo "saturación" y el "colapso" en algunos centros sanitarios y los hospitales con más déficit de camas han tenido que aplazar algunas operaciones quirúrgicas no urgentes. No obstante, la mitigación de los contagios se percibe ya esta semana en los ambulatorios y hospitales, que están "algo mejor", aunque siguen con un nivel asistencial alto. Ayuda, en parte, que tras las vacaciones, las plantillas están ahora al completo, salvo los sanitarios que están de baja.

La tasa de contagios cae del 430 a 387 casos por 100.000 habitantes

El Ministerio de Sanidad propuso el lunes a las autonomías recuperar la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios, con el fin de prevenir y ayudar a aplanar la curva. Pero once comunidades se opusieron, sobre todo porque no se consultó antes a los grupos técnicos. Finalmente, el ministerio optó por imponer la medida, que ha entrado en vigor completamente este jueves, justo cuando, afortunadamente, la gripe parece dar un respiro. La orden aprobada permite, no obstante, a las autonomías eliminar la obligatoriedad cuando registren dos semanas de descenso.

Las hospitalizaciones

Los datos del sistema centinela indican que la tasa de contagios de gripe detectados por la atención primaria del 1 al 7 de enero es de 387 por 100.000 habitantes, frente a 430 casos la semana previa. En consonancia, el porcentaje de positividad de las pruebas realizadas cae del 44,6% al 41,4%, rompiendo el ascenso ininterrumpido desde mediados de noviembre.

Además, el informe indica que "la incidencia de la gripe disminuye en todas las comunidades, con excepción de Baleares". No obstante, esta afirmación no concuerda con los datos catalanes publicados el martes, que indicaban que en la primera semana de enero se mantenía "la tendencia ascendente de la ola epidémica de gripe".

Pero no es la primera vez que los datos nacionales y autonómicos no coinciden, dado que puede haber desfases. En cualquier caso, el Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos (Biocomsc) de la UPC ha señalado este miércoles que la incidencia de gripe ha empezado esta semana a decrecer en Catalunya.

El menor número de contagios se percibe más en los centros de salud que en los hospitales

Aun así, ha sido tan alto el nivel de contagios que la tasa de hospitalización, a nivel nacional, se mantiene en ascenso, sobre todo entre los mayores de 80 años, aunque "los indicadores de gravedad señalan valores en el rango de temporadas previas", según el informe.

Durante la pandemia quedó claro que un aluvión de infecciones iba seguido de un aumento de los ingresos hospitalarios, por lo que el menor número de contagios se percibe más en los centros de salud que en los hospitales. El balance indica, además, que las mayores tasas de infecciones se dan en los niños menores de un año, pero el descenso se nota en todos los grupos de edad, salvo entre los 45 y 64 años.

Los niños y bebés

El descenso de la gripe trae consigo que la tasa de infecciones respiratorias agudas por los tres virus -gripe, covid y VRS- caiga ligeramente. Aún está en niveles elevados: 935 casos por 100.000 habitantes, pero la semana anterior era de 966. Por edades, de nuevo, la mayor incidencia global se da en menores de un año y en los niños de uno a cuatro años.

La tasa de covid crece pero se observa cierta estabilización en las hospitalizaciones

Las pruebas ratifican que el virus que más circula es el de la gripe (sobre todo gripe A), seguido del covid, que asciende al 10,6% en las pruebas (9,6% en la semana previa), mientras que el virus respiratorio sincitial (VRS) desciende (del 9,9% al 6% del 1 al 7 de enero). En consonancia, la tasa de coronavirus crece de 93 casos por 100.000 habitantes a 98,8, con mayor incidencia, también, en los menores de un año. No obstante, la tasa de hospitalización por covid muestra una cierta estabilización, especialmente en los mayores de 80 años.

Por el contario, el VRS, que causa resfriados pero si se agrava puede provocar neumonías o bronquiolitis, lleva en descenso dos semanas en todos los grupos de edad, salvo entre los 15 y 44 años. También hay estabilización en la tasa de hospitalización, salvo en los menores de un año, que sigue en aumento.