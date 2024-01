El Ayuntamiento de Madrid ha enviado un vídeo a los niños de Chamberí, a modo de felicitación de Reyes Magos, en el que un hombre blanco con la cara pintada de negro e imitando una suerte de acento de origen norteafricano para hacerse pasar por el rey Baltasar. Las reacciones críticas con esta decisión no se han hecho esperar, obligando a Ciebeles a dar explicaciones y pedir disculpas por este gesto racista.

Ha llovido mucho desde que en 2006, el por entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, apareció en la Cabalgata de los Reyes Magos interpretando a Baltasar con la cara pintada de negro. En los 18 años transcurridos, la sociedad ha evolucionado sustancialmente y el hecho de maquillar a una persona blanca para hacerse pasar por negra, conocido como 'blackface', ha pasado a considerarse como un acto racista.

En las imágenes remitidas por la Junta de Distrito de Chamberí se ve claramente que se trata una persona blanca con la piel y las cejas pintadas para simular los rasgos de una persona negra, además de fingir un acento extraño y dificultades para hablar castellano. Ante la polémica desatada, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha reconocido que el intérprete del rey mago Baltasar “no es la persona adecuada” para la felicitación.

Cibeles culpa a la empresa contratada

“(Los vídeos) no deberían haber salido así, no es la persona adecuada para hacer esos vídeos y, por lo tanto, es un lamentable error de la empresa que está llevando a cabo esa actividad concreta de la Navidad en el distrito de Chamartín. Estamos hablando con ellos para saber qué ha pasado y pedirles explicaciones”, ha justificado portavoz municipal ante la prensa en el centro de acogida de Las Caracolas.

Sanz ha cifrado en “veinte o treinta” los vídeos que han salido “de esta manera”, es decir, con el intérprete blanco pintado de negro, y ha reiterado que se trata de un “lamentable error de la empresa”, con la que el Consistorio ya está en contacto para solucionar lo ocurrido.

Antes de estas declaraciones de la vicealcaldesa, fuentes del Ayuntamiento de Madrid habían explicado que para la realización de estos vídeos se contrató a seis actores para que interpretasen al rey Baltasar: "cinco negros y uno que no". Se escogía al actor para la grabación "en función de la disponibilidad de 'rey', ya que estos días tienen muchos bolos" y "los dos últimos Baltasares han tenido covid y ha habido que recurrir a uno que no es negro", añadieron.

La oposición no acepta las "excusas"

Los partidos de la izquierda municipal se han mostrado muy críticos con el vídeo. El grupo municipal del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid presentará una moción de urgencia en el próximo pleno de la Junta Municipal de Distrito de Chamartín para pedir explicaciones acerca del vídeo.

En un audio remitido a la prensa, la concejala socialista Enma López ha calificado de "escándalo" el envío de este vídeo. "Es intolerable e indecente que en el año 2024 se lleven a cabo estas prácticas que son racistas, no es posible que el Ayuntamiento de Madrid haga campañas de esta forma y muchísimo menos que sean pagadas con dinero público", ha zanjado.

Es racista, es cutre y, además, está pagado con dinero público.



El próximo Pleno vamos a pedir explicaciones. Veremos qué se inventan para justificarlo. 👇pic.twitter.com/M4m4PRqMRM — Enma López (@EnmaLopez) 5 de enero de 2024

En otro audio remitido a la prensa, la concejala de Más Madrid Mar Barberán ha asegurado que "utilizar a una persona blanca con la cara pintada y con un acento impostado claramente falso" es "inaudito" en una sociedad como la madrileña, "donde por supuesto hay personas negras", y es también "racista", porque "está demostrando el rechazo a las personas negras que también representan nuestra ciudad".

El Partido Popular y su enésima racistada.



Es soez, es vergonzo y merece explicaciones por parte de Almeida.



pic.twitter.com/8GiiuPeU2m — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) 4 de enero de 2024

"No entiendo cómo la concejala del distrito Yolanda Estrada y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se han prestado a algo así; cómo llegan a hacer un acto deleznable que no representa a las instituciones", ha añadido, antes de tildar como "patética" la "excusa" del Consistorio de que no había personas negras disponibles para encarnar a Baltasar.