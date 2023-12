Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, Carla Pereyra y Diego Simeone continúan consolidando su matrimonio día a día en un segundo plano. Alejados de las cámaras todo lo que pueden, son pocas las ocasiones en las que podemos verles juntos, pero lo cierto es que aunque no lo muestren todo lo que nos gustaría, la pareja saborea cada momento como si fuera único.

Eso es lo que harán estas Navidades o al menos así nos lo confesaba Carla hace unos días cuando hablábamos de esta época del año: "Navidades me toca en Italia, el hijo de Diego vive en Italia y las vamos a pasar con sus hijos".

Y es que no cabe duda de la unión tan estrecha que hay entre todos los miembros de la familia... incluso ella misma nos aseguraba que "somos un familión, siempre en casa hay niños, llega Papá Noel, la verdad es que lo pasamos muy bien, somos de celebrar la navidad, somos muy familiares, es un gran momento del año".

En cuanto a cuál es la clave para tener esa gran familia y que estén tan unidos, comenta, Carla nos comentaba que "es el amor, el amor que sus hijos ven que tenemos con Diego, el amor que tienen las niñas" ya que "cuando hay amor y buena intención por ambas partes yo siempre digo que me tocó mucha suerte con Diego y sus hijos, soy una agradecida".

La modelo tiene claro que, a pesar de tanta felicidad, no van a ampliar más la familia y nos hablaba de sus hijas, quienes "van a ver a papá felices, cuando no van me echan la bronca, pero sí que son muy pequeñas, están haciendo gimnasia" y todavía no sabe a qué se querrán dedicar en un futuro: "En el deporte están, el día que me digan nos gustaría probar fútbol, las apuntaré, son chiquititas todavía".

Luchando a veces con el trasiego del trabajo, Carla nos comentaba que "la conciliación es súper importante, mi trabajo me lo permite, el de mi marido un poco menos, casi nada, pero para mí es importante que vengan, que vean a mamá trabajando, a papá lo ven, vamos mucho al fútbol, pero sí es verdad que mi trabajo me lo permite más, sobre todo en estos eventos, luego es verdad que en la parte que llevo obras y tal es más peligroso y no las llevo".