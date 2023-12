La pareja se dio el 'Sí, quiero' en 2018 y tan solo un año después se convirtieron en padres por primera vez de su hijo Leo... ahora, Beatriz Espejel y su marido, Koke Resurrección, esperan con una inmensa felicidad el nacimiento de su segundo hijo. En este caso, la pareja se prepara para la llegada de una niña, a la que pondrán un nombre muy significativo.

Hace unos días podíamos hablar con Beatriz y nos desvelaba lo encantado que está Koke por el nacimiento de su hija: "Está como diciendo: 'madre mía, mi princesita va a llegar la princesa de la casa'. Así que sí, muy contento".

El pequeño Leo ya está preparando la casa para la llegada de su hermanita, tanto es así que "lo primero que ha hecho leo, y esto os juro que es verdad, ha sido guardar todas las equitaciones del Atleti que le quedaban pequeñitas para dárselas a la hermana. Está deseando poder estar con ella, jugar con ella" y añadía "la incluye ya en los planes para enseñarla a jugar al fútbol y todo esto. Así que ya os contaremos".

En cuanto al nombre que le pondrán a su hija, Beatriz nos desvelaba que "pues bueno, falleció nuestra gatita hace unos meses y queríamos que empezara por 'C' sí o sí porque nuestra gatita se llamaba Cloe. No la queremos llamar igual pero bueno, estamos viendo nombres así, que todavía no lo tenemos del todo decidido pero serán parecidos, seguramente".

Por último, la preguntábamos por cómo se encuentra y nos confesaba que ya está de "seis meses, ya de momento voy bien. Ya no tengo tantos síntomas ni nada así que me deja disfrutar de momentitos así y ya bastante estoy tardando en ir a casa porque sí que es verdad que luego me duelen ya las piernas y esto pero en general bastante bien, bastante contenta. Con muchísimo trabajo, es verdad, pero bueno. Lo llevo, lo llevo bien".