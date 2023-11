Se acerca el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y es probable que tengas algún familiar o conocido que se te haya acercado para venderte un décimo. Tú habrás accedido casi seguro, porque si le toca, te tocaría a ti también, pero casi siempre habrás aceptado pagar dos o tres euros más, en una táctica utilizada por algunas personas para ganar dinero extra y sufragar los gastos propios en Lotería.

Ahora bien, ¿está permitido realmente cobrar dos o tres euros extra a otra persona para venderle un décimo de la Lotería de Navidad? Es una pregunta muy interesante, porque si bien es legal, solo lo es en algunos casos: la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) confirma que las hermandades y entidades sociales sí pueden cobrar ese extra a modo de donación.

En el caso de bares, restaurantes, comercios o conocidos, solo podrán cobrar un dinero de más si cuentan con la aprobación expresa de la SELAE. Es decir, si alguien te vende un décimo por 22 euros, ya sea negocio o persona física, deberías preguntarle si posee realmente esa autorización:

"No se tratan de actividades comerciales autorizadas por SELAE, para poder vender nuestros juegos, y por ello, no es viable que incrementen el precio de los décimos. Dado que se entiende que es una atención que tiene ese establecimiento con sus clientes, pero en ningún caso, para que le genere un beneficio", expresa la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado en un mensaje de vital importancia para no ser estafado de cara al sorteo.