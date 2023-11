Íntima amiga de Nuria González desde hace años, Nieves Álvarez fue incapaz de contener las lágrimas tras el fallecimiento de Fernando Fernández Tapias y sus imágenes llorando a su llegada al tanatorio del empresario el pasado 25 de octubre, fueron de las más comentadas del último adiós al recordado naviero.

La modelo está siendo uno de los grandes apoyos de la viuda en este doloroso trance, y este domingo se acercaba a su mansión en Puerta de Hierro -junto a otros rostros conocidos de su círculo más cercano, como Jesús Vázquez o Patricia Cerezo- 24 horas antes de la celebración del funeral del vicepresidente del Real Madrid para cerrar filas en torno a Nuria tras el recrudecimiento de su guerra con los hijos mayores de su marido, que la acusan de haber impedido el contacto con su padre desde 2019.

Tras no asistir a la misa en memoria de Fefé por motivos profesionales, la presentadora de 'Flash moda' ha reaparecido en la entrega de los Premios Woman of The Year. Aunque ha evitado hablar de la tensión existente entre su amiga y los hijos del empresario -Fernando, Íñigo, Borja, Juan Carlos y Sandra Fernández Tapias- no ha podido evitar la emoción al mencionarle, puesto que su relación con él por su amistad con Nuria era muy estrecha. "Me llevo un grandísimo recuerdo, gracias. Era un gran hombre, por supuesto" ha confesado muy afectada.