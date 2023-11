"Pero hace tiempo que "entendí" que la vida es un ciclo, y que unos se van (aunque no de nuestro corazones), para que otros entren en ellos" comentaba María Castro en su perfil de Instagram hace unos días para pregonar ante todos sus seguidores que está embarazada de nuevo.

María ha desvelado que "parece ser que en el año 2024, otra vez nuestro corazón, se va a transformar mágicamente por dentro, para acoger el amor incondicional que sólo una nueva vida te inyecta. El mío, concretamente, ya hace tres meses que late al compás, del que en unos meses latirá fuera".

Además, la actriz ha aprovechado el momento para agradecer las sorpresas que le da la vida: "Gracias vida, por no dejar que nos olvidemos de los que no están. Y nuevamente GRACIAS por permitirnos una vez más experimentar el MILAGRO de la vida".

El mejor regalo

"No sé, a mí es que me encanta los niños. Es una locura con nuestro trabajo, bueno con todos, pero cuando te mueves es una locura. Para mí el mejor regalo que tengo son mis hermanos y ya tienen uno por lo que me siento súper realizada como madre y ella como hermana mayor que lo lleva fenomenal, pero quién sabe" nos confesaba la actriz a finales del 2021, asegurando que no le importaría ser madre por tercera vez.

Ahora, parece que su deseo se ha hecho realidad y dentro de unos meses podrá disfrutar tanto ella, como sus dos hijas y su marido, de la nueva persona que estará con ellos y que se unirá a una familia de lo más divertida y entretenida.

Embarazo de riesgo

La alegría tendrá que ser contenida, ya que por la enfermedad que sufre la actriz, estamos hablando de un embrazo de riesgo. "Como no voy a poder evitar enseñar mi barriguita, vais a ver que aparecen una serie de hematomas a los lados", comenta la actriz en redes. "No quiero tapar porque creo que es muy importante normalizar todo este lado que se ve que me pincho pero es porque me pongo todas las mañanas heparina, tengo una mutación genética que hace que mi sangre esté más coagulada, entonces el embarazo es un momento de riesgo en el que se me puede producir un trombo", de esta forma quiso sincerarse María Castro con sus seguidores.