Tan sincero como siempre, el Maestro Joao acudió este viernes a los 40 Music Awards y no dudó en hablar con los medios de comunicación que se encontraban cubriendo el evento de todos los temas de actualidad. Con la naturalidad que le caracteriza, nos dio su opinión sobre este mes tan especial para la monarquía española y para la princesa Leonor.

El Maestro Joao, sin pelos en la lengua, criticó el rostro del Rey Juan Carlos tras la celebración en el Palacio de El Pardo: "Yo creo que eso ya es de genética. O sea, ya la tiene la cara de 'vengo aburrida'. Pues ya está, abúrrete".

Sin embargo, si tuvo bonitas palabras para la Princesa Leonor, quien le dejó encantado por cómo supo gestionar ese día tan importante para ella y para la historia de España: "Maravillosa, qué bien lo ha hecho. Qué fina. Me encanta, me encanta. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Maravillosa".

"Eso está roto ya para siempre"

En cuanto a David Bisbal y Chenoa, el Maestro Joao asegura que ya no podrán retomar su relación: "yo creo que eso ya lo tienen enterrado, olvidado, amortajado, embalsamado y de todo. Eso está roto ya para siempre" y añade: "Yo creo que él ya viene, pero se ha pasado tres calles".

Y además, auguraba minutos antes de que ambos llegasen a la alfombra de los 40 Music Awards, que no se reencontrarían en el photocall: "No creo que tengan ningún tipo de problema, la verdad, pero creo que por horarios y conexiones y demás no creo".

Por último, le preguntábamos por Shakira y Gerard Piqué y nos confesaba que se declara fan de la artista aunque tiene buena relación con el exfutbolista: "Yo, Shakira, Shakira. Yo voy a gritar Shakira, Shakira, Shakira, totalmente. Pero yo con Piqué también lo adoro, que se ha portado muy bien conmigo. Entonces, pero y la gente va a clamar con Shakira, es una reina. Es maravillosa".