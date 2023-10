A pesar de la eterna luna de miel que parecen estar viviendo Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la controversia persigue a la pareja y es que en esta ocasión ha sido el lujoso ático de Tamara, próximo nidito de amor de la pareja, el objeto de polémica tras las últimas declaraciones de la Marquesa de Griñón.

"La casa es muy moderna porque es todo acristalado y está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa. Es muy bonita sobre plano, pero creo que para mí no es la mejor idea", exponía Tamara en estos días.

"No le gusta... que lo venda"

Unas declaraciones que no tardaron en obtener respuesta por parte de Joaquín Torres, arquitecto del lujoso ático: "Cero polémica con Tamara Falcó. No me ofende nada de lo que ha comentado. No le gusta su ático, que lo venda... Polémica zanjada". Ante esta nueva brecha, Tamara ha recurrido a sus redes sociales para dejar claro que tanto ella como Íñigo están encantados con el resultado de la casa alegando que se han malinterpretado sus palabras sobre la privacidad que quieren conseguir en la gran terraza que rodea su nueva casa.

"Como ya he compartido en numerosas ocasiones, estoy feliz de construir un hogar junto a Íñigo y hacerlo con el apoyo de Kronos y todo su equipo, incluido Joaquín Torres que siempre ha sido muy cariñoso conmigo y al que admiro profesionalmente", ha escrito Tamara en su cuenta de Instagram con el propósito de acabar con cualquier polémica que haya podido surgir.