El pasado jueves, 'Ayuda en Acción' presentaba su nueva campaña de sensibilización "En su oporTUnidad estás tú" protagonizado por los embajadores Miguel Ángel Muñoz y Marta Hazas. Un evento que consistió en una mesa redonda moderada por la periodista Laura Madrueño, quien tampoco ha dudado en sumarse a esta bonita iniciativa.

Durante el evento, celebrado en los Teatros Luchana en un guiño a la profesión de ambos actores, tanto Hazas como Muñoz, a través de sus historias personales de oportunidad, han puesto en valor la labor de la organización en la generación de oportunidades para la población más vulnerable.

Ambos actores se han involucrado personalmente en el desarrollo de los materiales del proyecto "En su oporTUnidad estás tú", entre ellas entrevistas en las que cuentan los momentos clave de su carrera que fueron detonantes para llegar hasta donde están hoy en día.

Historias que ponen en valor la labor de organizaciones como Ayuda en Acción, cuyo propósito es generar oportunidades de futuro para la infancia y la juventud, incluso en los entornos más vulnerables. Además, explicaron la importancia que tenemos cada uno de nosotras y nosotros, para colaborar y ofrecer oportunidades a quienes no las tienen, porque al final todos podemos ser la oportunidad de alguien.

Durante el transcurso del debate, los embajadores y Fernando Mudarra, director general de Ayuda en Acción, dialogaron en profundidad sobre sus experiencias, la labor de la organización y han reflexionado sobre la importancia de dar y recibir oportunidades.

"Las oportunidades son muy importantes en la vida"

En este sentido, Miguel Ángel Muñoz señalaba que "las oportunidades son muy importantes en la vida, sobre todo para la gente joven porque a ellos, además, les puedes guiar en el camino", y destacaba que el trabajo de Ayuda en Acción con los jóvenes en estos momentos clave de sus vidas es lo que le ha convencido para involucrarse en este proyecto.

Por su parte, la actriz señalaba que "lo que más me gusta de Ayuda en Acción es que no llegan, les echan una mano y se van, si no que se involucran en todo el proceso personal de un niño o un joven, les dan las herramientas para la educación y les acompañan en esas decisiones importantes que van a marcar sus vidas".

Por último, Fernando Mudarra expresaba su esperanza en que el esfuerzo hecho por la organización para poner en marcha el proyecto protagonizado por Marta Hazas y Miguel Ángel Muñoz como primeros embajadores "inspire a más personas a unirse al objetivo de construir un mundo más igualitario con oportunidades para todos". Y explicaba que Ayuda en Acción trabaja a largo plazo "ofreciendo apoyo desde la infancia hasta la juventud para que puedan acceder a la educación y formación que merecen. Además, impulsa el acceso al empleo y el emprendimiento para mejorar su futuro de forma sostenible".