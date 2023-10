Este verano nos quedamos completamente enganchados a 'Un cuento perfecto' -una serie basada en la novela homónima de Elísabet Benavent- por la historia de amor de los personajes que interpretaban Anna Castillo y Álvaro Mel. Tras su emisión, conocíamos que los dos actores podían haberse enamorado en los rodajes y que estarían compartiendo su vida, pero lo cierto es que siempre se han mostrado súper discretos.

Tras salir esta información a la luz, el actor atendía a los micrófonos de Europa Press y aseguraba que no quería hablar públicamente de su vida privada... y aunque no desvelaba si está enamorado de Anna, sí que reconocía que está "muy contento y muy feliz y ahí nos quedamos", dejando en el aire si algún día le veremos con más ganas de hablar sobre su historia de amor con la actriz: "Yo creo que sí".

Esta semana, hemos vuelto a hablar con él y con Anna. EL CORTE INGLÉS celebraba, en Callao City Lights, el evento de presentación de WELCOME TO THE NEW ERA, una campaña enfocada a la generación Z y allí nos encontrábamos a los dos actores.

¿Qué busca Anna Castillo en una relación?

Por su parte, Anna nos confesaba que "está todo bien, genial. Estoy contenta, muy contenta" cuando le preguntábamos por su relación con Álvaro y, además, nos desvelaba que lo que busca en una pareja es que "que sea maja, como todo el mundo, que sea gente maja".

En cuanto a sus proyectos profesionales, Anna nos aseguraba que "la cosa va muy bien, estaba promocionando en Netflix 'Un cuento perfecto' y 'Nowhere' y tengo pendiente el estreno de 'Escape' con Mario Casas y empiezo a currar en enero, no puedo decir dónde".

Por otro lado, también pudimos hablar con Álvaro, pero lo cierto es que nos encontramos con el hermetismo personificado: ni desmintió ni confirmó los rumores que le relacionan con Anna: "Es muy buena compañera desde los ensayos todo genial" y nos aseguraba que "ya sabes que no hablo de eso, así que lo llevo bien"... ¿En qué punto se encuentran los actores?