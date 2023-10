María Pombo y Pablo Castellano están saboreando uno de los momentos más dulces de su matrimonio tras el nacimiento de su segundo hijo, la pequeña Vega, de la que poco a poco vemos cómo se va haciendo a su nuevo hogar. Esta semana, el matrimonio aparecía en los Forbes Best Content Creators 2023 y atendían a la prensa confesando cómo se encuentran.

Por el momento, si algo tienen claro los dos es que no piensan en ampliar la familia de nuevo ya que "acabo de tener un hijo hace dos meses" y aunque está "feliz" ahora no puede "pensar en eso" porque "me parece imposible".

En cuanto a su primer hijo, Martín, la pareja nos comentaba que "estamos sacándole mucho menos" en las redes sociales, de hecho "solo enseñamos la parte buena de su vida, la felicidad" pero no exponen "nada de lo que se pueda llegar a arrepentir en un futuro, así seguirá siendo hasta que nosotros consideremos".

Cuando le preguntábamos a Pablo cómo es ser marido de María nos comentaba que su relación con ella está "súper bien" porque "con ella es todo muy fácil" y la influencer nos aseguraba que ser mujer de un empresario como su pareja "es más complicado, es más difícil, hay más tensión, pero muy bien, se aprende mucho".

Fin a los rumores

Para zanjar de una vez todas las noticias que han salido acerca de los altibajos que ha habido en su matrimonio, María aclara que no han sido rumores porque "eso es parte de la vida de un matrimonio" y aseguraba que "el amor se lucha, el amor se trabaja día a día y de aquí a diez años tendremos muchas más crisis y las pasaremos juntos. El amor es lo primero y nos queremos por encima de todo".

La pareja confirmaba ante nuestras cámaras que han "elegido estar juntos y así será hasta que no seamos felices el uno con el otro que, por supuesto, en ese caso se acabará la relación, por ahora somos muy felices juntos". De esta manera, aclaraban de una vez por todas las informaciones que ha habido estas últimas semanas desde que la influencer hablase con normalidad de la crisis que pasó con Pablo Castellano.