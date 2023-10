Hoy es uno de los días más felices para Isa Pantoja y Asraf Beno, que después de posponer su boda en varias ocasiones, se darán el 'Sí, quiero' esta tarde a las 18h. Tras meses trabajando para tener todos los detalles, los dos tortolitos cuentan los minutos que quedan para sellar su amor ante todos sus seres queridos.

Aunque ya sabíamos que Félix Ramiro ha sido el encargado de crear el traje de novio de Asraf, Anuar, su padre y de Albertito, no habíamos hablado en detalle con él para que nos desvelase detalles sobre estos looks.

Ya en Sevilla, el diseñador ha atendido en exclusiva a las cámaras de Europa Press y nos ha confesado que "Asraf es de la familia" porque empezó a desfilar para él cuando "todavía no era ni conocido ni famoso, lo cogí porque el chaval tenía buena actitud y era el perfil que buscaba".

"Muy sencillo, pero muy elegante"

Tras haber estado con él unos minutos, Félix nos confesaba que esta nervioso a pesar de que "él dice que no", pero sobre todo "muy emocionado, le he dado un abrazo". Y es que tras varias complicaciones en la gestión de su boda, por fin ha llegado el día en el que se juren amor eterno.

En cuanto al estilismo que va a llevar el novio, Ramiro nos ha confesado que "el traje os va a sorprender porque nadie espera lo que va a haber" porque "es un look completo con pura elegancia, él tiene buen cuerpo y me dijo 'me ha dicho Isa que cuidadito, que sea algo elegante'. Va a ir muy sencillo, pero muy elegante... es color oscuro".

Además, nos hemos enterado de que el modelo "tiene dos trajes, uno para la ceremonia y otro, pero no tiene claro que se vaya a poner el segundo" y que tanto su hermano como su padre y el hijo de Isa tienen los diseños "en la misma línea" que el novio.