"Pues no lo pillo"... Si alguna vez te has quedado pensando después de un chiste o incluso te has reído a carcajadas sin entender nada... debes saber que hay algunos chistes pensados para los listos. Recopilamos una serie de chistes que probablemente no harían gracia al mismísimo Sheldon Cooper, pero seguro que los cogería al momento. Ponte a prueba e intenta resolverlos sin mirar la explicación.

Erase una vez un neutrón Entra un neutrón a un bar y pide un trago. Al terminar, el neutrón mira al barman y pregunta: ¿Cuánto es? El barman le responde: Para usted nada amigo. Una de osos ¿Sabes por qué los osos blancos se disuelven en agua? Pues porque son polares. El código binario Existen solo 10 tipos de personas en el mundo: las que saben lo que es el sistema binario y las que no. Electrones falleros ¿Qué es un electrón vestido de fallera? Un electrón de Valencia. Cuestión de lógica Tres estadísticos van a cazar conejos. El primero falla el tiro por un metro a la derecha, el segundo lo falla por un metro a la izquierda y el tercero grita: "¡Le hemos dado!". Marxismo Tu novio tiene tan poca clase que podría ser una utopía marxista. Uno de física Un guardia de tráfico para el coche a un tal Heisenberg: "¿Sabe a la velocidad a la que iba?" Respuesta: "No, pero sé dónde estoy". EXPLICACIONES: -Erase una vez un neutrón: El neutrón es una partícula subatómica sin carga. -Una de osos: Los compuestos polares se disuelven en agua. -El código binario: En el sistema binario los números se representan utilizando solamente dos cifras: cero y uno. -Electrones falleros: Los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en la capa de mayor nivel de energía del átomo, siendo los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies o de una misma. Los electrones en los niveles de energía externos son aquellos que serán utilizados en la formación de compuestos, a los cuales se les denomina como electrones de valencia. -Cuestión de lógica: La media entre un metro a la derecha y un metro a la izquierda es el lugar donde estaba el conejo. -Marxismo: En la doctrina marxista, la dictadura del proletariado establece una sociedad sin clases. No hay diferencia entre la burguesía y las clases más bajas. -Uno de física: No se trata del Heisenberg de 'Breaking Bad', sino de Werner Heisenberg, un físico alemán que formuló el principio de incertidumbre, que afirma que es imposible establecer de forma precisa la posición y el momento lineal de una partícula.