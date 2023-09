Carlos Fitz-James Stuart y Solís y Belén Corsini están saboreando uno de los momentos más dulces de su vida con la futura llegada de su primer hijo en común. Una noticia que ha publicado en exclusiva la revista ¡HOLA! y que ellos mismos nos han confirmado esta tarde cuando hemos hablado con ellos sobre este acontecimiento tan especial para ellos.

El hijo del Duque de Alba nos ha desvelado que su mujer "está llevando bien" el embarazado, por lo que considera que sí "estamos teniendo suerte en ese sentido, de momento parece que está todo muy bien así que a ver si sigue igual".

Carlos nos ha confesado que están todos muy contentos por la noticia: "Mi padre nada, muy contento. En casa todos muy contentos", tanto es así que él mismo afrontar esta nueva etapa en su vida "con ganas, con mucha ilusión".

Minutos más tarde, Belén aparecía ante nuestras cámaras y aseguraba que se encuentra "bien" ya que "pasados los primeros meses que son más complicados, ahora ya bien", de hecho tiene hasta algún antojo: "Mucho dulce, pero yo soy así".

Con una sonrisa en el rostro, la mujer de Carlos nos confirmaba que "es un niño" y que están muy "felices, con tal de que venga bien". Se trata del primer nieto para el Duque de Alba, pero no en su familia: "No es el primer chico, pero la misma emoción y Carlos está con una sonrisa, encantado con él".

Le hemos preguntado a Belén sobre los nombres que barajan, pero al parecer no hay nada seguro todavía: "tenemos opciones, pero por ahora no, vamos a pensárnoslo", pero nos daba una pista: "Probablemente seamos familiares poco originales, o un nombre familiar o... no vamos a ser originales".

Por último, también nos ha contado cómo recibieron la noticia: "te pilla más o menos, pero muy felices, teníamos ganas" y concluía sus declaraciones asegurando que se encuentra "con ganas de que pase rápido" para ver a su primer hijo.