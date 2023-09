Norma Duval ha reaparecido ante las cámaras en el desfile de Hannibal Laguna para la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2023 y lo cierto es que se ha mostrado de lo más feliz en este momento de su vida. Muy entregada a sus proyectos profesionales, la vedette está exprimiendo al máximo su tiempo para estar al lado de los suyos el máximo posible.

La colaboradora de televisión se deshacía en halagos hablando de Hannibal Laguna, a quien conoce desde que el diseñador era adolescente: "Yo te puedo contar de Hannibal maravillas. Primero que lo conozco desde que era un adolescente y todavía no era Hannibal Laguna, después porque cuando me enteré que el Hannibal Laguna que me gustaba a mí, era el que yo conocía de adolescente, no me lo podía creer que era el mismo. Luego me he vestido mucho de él, me encanta su ropa, me encanta".

Feliz y enamorada, nos aseguraba que tiene edad de disfrutar de la vida y no duda ni un solo momento en hacerlo: "Yo estoy feliz, yo estoy contenta. Hago mis cositas de trabajo que me entretengo y me distraigo, mi publicidad y viajo mucho así que yo creo que ya me toca. Ya tengo edad para eso, ¿verdad que sí?".

"Yo todos los que vengan"

Preguntábamos a la vedette por su verano y nos explicaba que ha sido "muy, muy bonito" porque "he estado con mi marido, con mi familia, con mis nietos en Mallorca y aunque Matías iba más y venía de Suiza, yo me he quedado en Mallorca todo el verano".

En cuanto a si le gustaría tener más nietos, Norma se hacía la remolona y nos contestaba con un "no sé", pero aseguraba que "yo todos los que vengan. Yo encantada, pero de momento tengo un niño y una niña para comérselos. Izan y Valentina" nos contaba con una sonrisa de oreja a oreja.