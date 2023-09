Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa, se convirtieron en una de las parejas sorpresas del verano de 2022. Y un año después continúan más enamorados que el primer día, y además de compartir casa en Madrid, han formado una gran familia con Martina, la hija de la triunfita -fruto de su relación con José Manuel Maiz, que actualmente tiene 12 años- y los tres niños que su novio tuvo con la periodista y deportista paraolímpica: Carlos (11), Gael (8) y Eric (7).

Una felicidad de la que la cantante nos ha hablado con una sonrisa durante el desfile de Dolores Cortés en la MBFW Madrid, donde ha confesado que, a pesar de sus reticencias pasadas a pasar por el altar, le encantaría pasar por el altar con Juan Pablo: "Era de las que pensaba que no, pero sí porque estoy muy feliz".

"Nos va muy bien, la verdad es que sí. Sentir esto es alucinante así que a disfrutarlo, que dure muchísimos años y si me tengo que casar porque nos apetece y tal, lo haremos y disfrutaremos con los amigos, y para adelante" desvela, dejando claro que por el momento es algo que "no ha surgido" y que tampoco le corre prisa "porque estamos haciendo como si realmente fuera mi marido".

Quien sí se casa es Irene Villa con David Serrato -aunque todavía no han anunciado la fecha concreta tras protagonizar una boda simbólica este verano en Mallorca- con los que Nuria y Juan Pablo tienen una maravillosa relación como han demostrado públicamnte en más de una ocasión. Sin embargo, la malagueña tiene claro que no asistirá: "Vaya pregunta... Madre mía... ¿Cómo se dice esto de juntos, pero no revueltos? Hija mía, le estáis sacando ya demasiado jugo a todo. No, no creo. Pienso que no procede, pero creo que es algo lógico" explica muy sincera.

¿Rosa López se casa?

Y como no hay dos sin tres, hemos preguntado a la cantante -que actualmente triunfa en el teatro musical interpretando a Sara Montiel- por la boda de Rosa López con Iñaki García, que hace unos días anunció la triunfita y que ha pillado a su compañera completamente por sorpresa. "¿Se va a casar? No, no me ha dicho nada. ¿Se va a casar?" ha exclamado incrédula, apuntando que "lleva diciendo que se quiera casar mucho tiempo" y que "le extraña" no haber visto la noticia "por ahí".

¿Iría si le llegase la invitación?: "Ay mira, no lo sé... Yo vivo el momento, sobre la marcha. ¿Qué me invita y puedo? Ahí estaré apoyando y disfrutando de mi Rosa. ¿Que no? Pues no pasa nada" confiesa.