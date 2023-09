Tras cuatro años de amor, el pasado mes de diciembre la revista Lecturas desvelaba en exclusiva la ruptura sentimental entre Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau, días después de derrochar complicidad cuando presentaban su primer -y último- trabajo juntos: la serie de Disney +, 'La última'.

Poco se ha hablado de esto, de hecho lo siguiente que conocimos es que la cantante recuperaba la sonrisa con su nuevo amor, Sebastián Yatra... pero ninguno de los dos, ni siquiera sus familiares han hablado públicamente sobre esta ruptura tan inesperada para todos sus fans.

Este jueves podíamos hablar con Ana Duato, que siempre ha sido muy discreta con la relación de su hijo y la artista, y nos aseguraba que no ha escuchado a canción que la cantante le ha dedicado al actor, un tema que algunos consideran como un 'Shakirazo': "No la he escuchado, la verdad".

"Está estupendamente"

Pese a todo, la actriz deja claro que le desea todo lo bueno a Aitana: "Por supuesto, lo mejor, por supuesto que sí" y es que recordemos que todos los veranos trascendían imágenes de ambas juntas en Ibiza, derrochando buena sintonía y compartiendo confidencias juntas.

En cuanto a si su hijo ha comenzado una nueva relación sentimental con Greta Fernández, Ana evita como puede responder a esta pregunta, marchándose de las cámaras, pero sí desvela que el actor "está estupendamente".