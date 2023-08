El puesto de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol pende de un hilo. Su polémico beso a la futbolista Jennifer Hermoso tras la final del Mundial ha desatado una oleada de críticas sin precedentes y se especula con que podría verse obligado a dimitir a pesar de las disculpas en las que justificó que había sido un gesto espontáneo y sin ningún tipo de mala intención.

Siendo el tema más candente del momento, son numerosos rostros conocidos los que se han pronunciado sobre el asunto ante los micrófonos de Europa Press, criticando abiertamente a Rubiales y opinando que debería dejar de inmediato su puesto al frente de la RFEF.

Bárbara Lennie, en plena promoción de la película 'Las chicas están bien' -que protagoniza junto a Irene Escolar e Itziar Manero, y supone el estreno de Itsaso Arana como directora- ha condenado el beso a Jenni Hermoso, criticando como su actitud ha enturbiado las histórica victoria de las chicas de La Roja en el Mundial: "Encima ahora viene éste en el último minuto y va a ser tan protagonista.... es una gran injusticia y no creo que haya que darle eses espacio. Espero que los dioses le saquel del medio, no que lo maten, pero si te crees que puedes hacer eso... Es un acto reflejo muy heavy, no le ha dado un cachete en el culo no sé por qué" ha opinado.

Cristina Porta, que trabajó con Rubiales mientras cubría un Mundial masculino como reportera, ha definido al presidente de la RFEF como un "hombre que genera mucha polémica". "Es muy autoritario y hay gente a la que le gusta y otros que no le aguantan, pero tú imagínate que eso l hace un presidente... voy a poner el ejemplo de Florentino Pérez, que jamás lo haría. ¿Por qué al presidente de la federación se le permite?".

"Es inconcebible, deberían echarlo, pero creo que no va a ocurrir. Ya han pasado cosas en la Federación muy heavys y su cabeza jamás ha peligrado, no sé por qué. Yo no tengo nada en contra de él, pero la suma de errores es algo imperdonable, deberíamos estar todos luchando para que no esté en el cargo" ha añadido.

El periodista deportivo Ramón Fuentes, por su parte, cree que aunque "el gesto fue inoportuno e inadecuado", no deberíamos hablar más del asunto "porque lo que ha conseguido el fútbol femenino español, que es espectacular y posiblemente no volvamos a conseguirlo jamás, no debe quedarse en segundo plano en ningún momento".

Sin embargo, cree que una vez Rubiales ha pedido perdón, "debemos dejarlo estar". "Él se dio cuenta de que lo que hizo era totalmente inadecuado, igual se está haciendo una montaña de algo porque su gestión en la RFEF no debe medirse por un acto tan puntual" afirma.

Cristian Toro, campeón olímpico de piragüismo, reconoce que le "cuesta opinar" sobre el asunto, ya que aunque él no le daría un beso a alguien "porque sí", cree que "puede haber algo detrás que desconocemos". "No sé si debe dimitir, creo que tienen que hablar Rubiales y Jenni Hermoso y ya está, son mayorcitos y tampoco es mucho más que un beso" añade.

La presentadora Verónica Sanz lo tiene claro: "Me ha parecido un gesto lamentable, no se puede definir de ninguna otra forma. A partir de aquí ya creo que a nivel judicial tendría que actuar fiscalía, si esto tuviera una trascendencia de delito, no soy yo quien debe opinar eso, pero sí me parece que Rubiales no ha sabido estar. A mí me ha avergonzado. A mí no me representa, ni sus gestos a la hora de celebrar la victoria al lado de la reina, al lado de la infanta. Esos gestos me repelen y el beso que le impone a Jenni Hermoso me desagradó, me molestó. No es suficiente con las disculpas como ha dicho Pedro Sánchez. No se puede mirar para otro lado y dejar pasar una actitud como esta".

Luis Larrodera está en la misma línea, y define la actitud de Rubiales "como algo desapropiado, el antes y el después". "Si haces una disculpa no tiene que sonar una disculpa condicionada a, ¿sabes? es que se ha equivocado en muchas cosas. Y hay una frase que dice 'la mujer del César,además de serlo, tiene que parecerlo' y creo que lo puede justificar como quiera, pero se le ha olvidado" apunta, reconociendo que no cree que sea la "persona indicada" para representar a la Federación Española de Fútbol.

El también comunicador Miguel Lago, sin pelos en la lengua, reconoce que el beso le ha parecido "lamentable, como todo lo que hace Luis Rubiales desde que está en el cargo, ojalá lo echaran cuanto antes". Y es que como sostiene, "no debería dimitir, deberían echarlo, dimitir es un lujo, te permite decir yo me voy, deberían echarlo con carácter inmediato, no entiendo por qué sigue en el cargo".

"Me ha parecido una vulgaridad, una agresión, esa manera de agarrarse los genitales en el palco al lado de la reina y una niña, está representando el futbol español y me niego a que al lado de su majestad la reina y la infanta que es menor se haga un comportamiento y una actitud tan lamentable, después a esa jugadora le agarra la cabeza con las dos manos y el plante un beso no deseado, es lamentable y repugnante" sentencia.