Patricia Cerezo ha sido muy crítica con los titulares de un medio de comunicación que la afectaban directamente. La colaboradora de 'En boca de todos' no podía creer lo que estaba leyendo acerca de su carrera profesional. "La persona tras el 'renacer' de Patricia Cerezo, ex de Ramón García; su novio ingeniero", rezaba el titular del citado periódico.

Nacho Abad amplió la información del interior del artículo que aseguraba que tras la separación del presentador del 'Grand Prix', la colaboradora se movía "como pez en el agua por los platós de televisión".

La tertuliana no se ha cortado y decidió responder a las afirmaciones del artículo: "Estoy hasta el moño. Ya es poco lo de periodista. Soy la ex de y ahora la novia del ingeniero. ¿Que me queda ya? Tengo más títulos que Tamara Falcó", aseguró algo molesta.

El presentador ha salido en defensa de la colaboradora: "Yo conozco a tu chico, pero ¿qué importancia tiene un ingeniero en tu carrera?", se preguntaba. Patricia Cerezo ha querido deducir las razones de incluir a su "ingeniero": "El chico es listo, es guapo, inteligente, más joven que yo y teleco, sí. No sé si hay un poco de envidia en esos titulares porque si no no lo puedo entender".