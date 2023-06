El aspartamo, un edulcorante no calórico habitual en bebidas 'light', dulces y otros productos alimentarios, podría ser declarado potencialmente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que a mediados de julio emitirá nuevas recomendaciones sobre su consumo. Productos como la Coca-Cola Zero o Light, el Aquarius libre sin azúcares, la Fanta, el Nestea al limón sin azúcares o el Sprite Fresh o Zero, entre otros, contienen aspartamo.

Fuentes de la OMS confirman que el 14 de julio se publicarán dos informes al respecto, uno de ellos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), su rama dedicada al estudio de esta enfermedad, donde se evalúa el posible efecto cancerígeno del edulcorante. El segundo estudio corre a cargo del Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios, gestionado conjuntamente por OMS y por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde se revisarán las actuales recomendaciones de consumo diario de aspartamo teniendo en cuenta el informe de IARC. Desde 1981, los expertos de la OMS y la FAO han señalado que el consumo de aspartamo era seguro "dentro de determinados límites": como ejemplo se señalaba que la salud de un adulto medio podía correr riesgo si tomaba entre 12 y 36 latas de refresco con este ingrediente. La evaluación de IARC se llevó a cabo en una reunión de este órgano del 6 al 13 de junio, mientras que los expertos en aditivos de la OMS y la FAO toman en cuenta sus resultados (por ahora no públicos) en un encuentro del 27 de junio al 6 de julio del que saldrán las recomendaciones finales. Ambos informes son confidenciales hasta el 14 de julio, día en el que los resultados se publicarán por la revista especializada 'The Lancet Oncology' y la web oficial de la OMS. Utilizado desde los años 80 El aspartamo se utiliza en la industria alimentaria desde los años 80, y es junto a la sacarina uno de los edulcorantes más utilizados. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. ha considerado desde 1974 que el aspartamo es seguro, pero otras voces han cuestionado esta postura. El Centro para la Ciencia en el Interés Público, un grupo de defensa del consumidor, ha indicado que el aspartamo es de "mayor preocupación" porque hay "evidencia convincente de que causa cáncer y es un carcinógeno potente", según recoge 'Bloomberg'. "Existe un amplio consenso en la comunidad científica y reguladora de que el aspartamo es seguro. Es una conclusión a la que han llegado una y otra vez las agencias de seguridad alimentaria de todo el mundo", ha dicho la Asociación Estadounidense de Bebidas a 'Bloomberg'. Por su parte, empresas como Coca-Cola Pepsico declinaron hacer comentarios. El pasado mes de mayo la OMS ya señaló que los edulcorantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden tener efectos indeseados si se usan por mucho tiempo, como el aumento del riesgo de diabetes de tipo 2, de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad en adultos. Por ello, desaconsejó su uso y señaló que, en general, la gente debe reducir el dulce de su dieta, y debe hacerlo desde edades tempranas para gozar de una mejor salud. Entre los productos específicos que desaconsejó figuraban el aspartamo y la sacarina pero tambien el acesulfamo K, advantame, ciclamatos, neotame, sucralosa, stevia y sus derivados. Temas